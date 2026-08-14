Потужна пожежа в Єнакієвому: горить ТЦ "Галактика", де закуповувалися окупанти

Це вже другий подібний торговельний центр, який зазнав удару за кілька днів.

https://glavred.net/war/moshchnyy-pozhar-v-enakievo-gorit-tc-galaktika-gde-zakupalis-okkupanty-10788284.html Посилання скопійоване

Горить ТЦ "Галактика" в Єнакієвому / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

У Єнакієвому горить ТЦ "Галактика"

Місцеві жителі чули звуки, схожі на детонацію

Це другий подібний ТЦ, який постраждав за кілька днів

У тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області було атаковано торговельний центр "Галактика" (колишній "Епіентр") площею 8 150 квадратних метрів.

Під час пожежі місцеві жителі чули звуки, схожі на детонацію. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

відео дня

Другий удар по мережі за тиждень

Удар по ТЦ в Єнакієвому став уже другим випадком за короткий проміжок часу, коли під удар потрапляє об’єкт саме цієї торговельної мережі. 10 серпня 2026 року аналогічна доля спіткала ТЦ "Галактика" в Макіївці, площа якого становила 21 410 квадратних метрів.

Торговий центр у Макіївці був побудований ще до окупації, коли територія перебувала під контролем України, а вже після захоплення регіону російські сили почали використовувати чуже українське майно у власних цілях.

Дивіться відео - Торговий центр "Галактика" горить у Єнакієвому:

Як окупанти використовували торгові центри

Обидва об’єкти - і в Макіївці, і в Єнакієвому - після захоплення територій перейшли у фактичне користування окупаційної адміністрації. Ці приміщення відвідували військовослужбовці окупаційних формувань через наявність у них магазинів із військовим спорядженням.

Удари по ТЦ "Галактика" можна розглядати як символічну відповідь на систематичне знищення Росією української торговельної та цивільної інфраструктури.

t.me/exile_plus

Атаки на Wildberries - новини

Як писав Главред, у ніч на 11 серпня в Новоусманському районі Воронезької області РФ загорівся логістичний комплекс Wildberries. Мешканці регіону повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію співробітників.

7 серпня в Єкатеринбурзі було атаковано склад Wildberries на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону.

У ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексин.

У ніч на 4 серпня дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков’ї. У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries у Красному Борі.

У ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.

Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

Мадяр анонсував нові удари по Wildberries

Атаки на об'єкти російського маркетплейсу Wildberries триватимуть. Про це заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді 2 серпня, після атаки на Самарську область. За його словами, черговий "результативний хук" по компанії став не останнім, попередив він.

Звертаючись до жителів країни-агресора, командувач СБС в іронічній формі запропонував їм змінити корпоративну ідентичність компанії та натякнув на майбутню розплату за війну.

"Каса ще попереду", - зазначив Бровді, порадивши росіянам перефарбувати логотип у жовто-блакитні кольори.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред