Потужна пожежа в Єнакієвому: горить ТЦ "Галактика", де закуповувалися окупанти

Коротко:
- У Єнакієвому горить ТЦ "Галактика"
- Місцеві жителі чули звуки, схожі на детонацію
- Це другий подібний ТЦ, який постраждав за кілька днів
У тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області було атаковано торговельний центр "Галактика" (колишній "Епіентр") площею 8 150 квадратних метрів.
Під час пожежі місцеві жителі чули звуки, схожі на детонацію. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.
Другий удар по мережі за тиждень
Удар по ТЦ в Єнакієвому став уже другим випадком за короткий проміжок часу, коли під удар потрапляє об’єкт саме цієї торговельної мережі. 10 серпня 2026 року аналогічна доля спіткала ТЦ "Галактика" в Макіївці, площа якого становила 21 410 квадратних метрів.
Торговий центр у Макіївці був побудований ще до окупації, коли територія перебувала під контролем України, а вже після захоплення регіону російські сили почали використовувати чуже українське майно у власних цілях.
Дивіться відео - Торговий центр "Галактика" горить у Єнакієвому:
Як окупанти використовували торгові центри
Обидва об’єкти - і в Макіївці, і в Єнакієвому - після захоплення територій перейшли у фактичне користування окупаційної адміністрації. Ці приміщення відвідували військовослужбовці окупаційних формувань через наявність у них магазинів із військовим спорядженням.
Удари по ТЦ "Галактика" можна розглядати як символічну відповідь на систематичне знищення Росією української торговельної та цивільної інфраструктури.
Атаки на Wildberries - новини
Як писав Главред, у ніч на 11 серпня в Новоусманському районі Воронезької області РФ загорівся логістичний комплекс Wildberries. Мешканці регіону повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію співробітників.
7 серпня в Єкатеринбурзі було атаковано склад Wildberries на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону.
У ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексин.
У ніч на 4 серпня дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков’ї. У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries у Красному Борі.
У ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.
Мадяр анонсував нові удари по Wildberries
Атаки на об'єкти російського маркетплейсу Wildberries триватимуть. Про це заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді 2 серпня, після атаки на Самарську область. За його словами, черговий "результативний хук" по компанії став не останнім, попередив він.
Звертаючись до жителів країни-агресора, командувач СБС в іронічній формі запропонував їм змінити корпоративну ідентичність компанії та натякнув на майбутню розплату за війну.
"Каса ще попереду", - зазначив Бровді, порадивши росіянам перефарбувати логотип у жовто-блакитні кольори.
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Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
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