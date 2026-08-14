Відмовлялася від їжі та води: Дженна Ортега схудла до кісток

Як зараз виглядає Венсдей Адамс.

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Дженна Ортега сильно схудла / колаж: Главред, скріншот із відео

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Як змінилася Дженна Ортега

Яке відверте зізнання зробила актриса

Зірка серіалу "Венсдей" та фільму "Крик" Дженна Ортега опинилася в центрі уваги через помітні зміни в зовнішності. Приводом для нової хвилі обговорень і занепокоєння серед шанувальників стало недавнє інтерв’ю 23-річної актриси для видання Esquire.

У мережі одразу ж почали масово обговорювати зовнішність артистки, а багато фанатів не приховують свого занепокоєння, адже риси обличчя зірки сильно загострилися, а на тілі стали помітні кістки.

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Дженна Ортега - як виглядає після схуднення / скрін з відео

Хоча сама Дженна не заявляла про навмисне схуднення, вона згадала про важкий період на початку своєї кар'єри, який сьогодні змушує фанатів поглянути на ситуацію під іншим кутом. Актриса зізналася, що в дитинстві могла працювати цілий день абсолютно без їжі та рідини.

"Я так боялася стати тягарем для інших, тому не просила навіть ковтка води. Я могла цілий день не їсти, не пити, бо не хотіла нікому заважати", - поділилася спогадами Ортега.

Дженна Ортега голодувала на зйомках / скрін з відео

Шанувальники припускають, що артистка й зараз може продовжувати ставити роботу вище за базові потреби та обмежувати себе під час напруженого знімального графіку.

Ортега - далеко не перша зірка, чия фігура останнім часом викликає суперечки. Раніше аналогічну бурхливу реакцію та занепокоєння публіки викликало різке схуднення співачки Аріани Гранде.

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Раніше Главред повідомляв, що учасниця "Жіночого кварталу" Марта Адамчук відверто заговорила про материнство. В ефірі програми "Що ДаLee?" 40-річна виконавиця вперше пояснила, чому у неї немає дітей.

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Про персону: Дженна Ортега Дженна Ортега - американська акторка. Почала кар’єру ще в дитинстві. У 2022 році зіграла роль Уенздей Аддамс у комедійному серіалі-хоророрі Netflix "Уенздей", який приніс актрисі номінації на "Золотий глобус", "Еммі" та премію Гільдії кіноакторів США. Актриса потрапила до таких списків, як Power 100 від The Hollywood Reporter у 2023 році та Forbes 30 Under 30 від Forbes у 2024 році, повідомляє Вікіпедія.

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