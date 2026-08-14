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Трамп готує жорсткий крок для Путіна: з чим Віткофф і Кушнер вирушать до РФ

Руслан Іваненко
14 серпня 2026, 01:50
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США готують візит Віткоффа і Кушнера до Москви для переговорів про припинення війни.
Трамп готує жорсткий крок для Путіна: з чим Віткофф і Кушнер вирушать до РФ
Віткофф і Кушнер готують поїздку до Москви / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

  • Виткофф и Кушнер готовят поездку в Москву
  • Трамп хочет добиться заморозки линии фронта
  • Итоги визита повлияют на политику США

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують поїздку до Росії, де мають обговорити можливе припинення війни проти України. За підсумками переговорів Вашингтон визначатиме подальшу політику щодо Москви. Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії США Борис Пінкус.

За його словами, головна мета Віткоффа і Кушнера - донести до Кремля позицію президента США Дональда Трампа щодо завершення бойових дій. Йдеться, зокрема, про припинення вогню та замороження нинішньої лінії фронту.

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"Трамп хоче закінчити війну. Разом з Зеленським вони домовились, що війна має закінчитись із замороження лінії фронту. Оце сьогодні й треба: не стріляє ні Україна, ні Путін. Для цього вони їдуть у Москву", - наголосив він.

Пінкус також зазначив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс закликає Україну утриматися від ударів по території Росії та нафтових танкерах. За його словами, у Вашингтоні побоюються зростання світових цін на пальне та можливих проблем з експортом казахської нафти.

Водночас, за словами Пінкуса, це не повинно вплинути на співпрацю України та США. Сторони, зокрема, можуть домовлятися про взаємний обмін технологіями: Київ зацікавлений у ліцензіях на виробництво ракет для систем ППО, а Вашингтон - в українських розробках для протидії безпілотникам.

Окремо Пінкус наголосив, що контакти між представниками адміністрації Трампа та Кремлем продовжуються. Однак ключовим стане результат майбутньої поїздки Віткоффа до Москви.

"Але, крім того, він намагається, і він іде за словами та вказівками Трампа, щоб Путін пішов назустріч і припинив стріляти по Україні. Можливо, це стане відомо після повернення Віткоффа з Москви. Загалом оточення Трампа спілкується з Путіним. Ці канали існують, але важливо інше: з чим Віткофф повернеться з Москви. Це буде остання крапка в стосунках Трампа з Путіним, думаю я", - підсумував Пінкус.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Трамп розглядає два сценарії завершення війни в Україні - експерт

Президент США Дональд Трамп може обирати між двома сценаріями завершення російсько-української війни, зважаючи, зокрема, на майбутні проміжні вибори у США. Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив голова Міжнародного інституту досліджень безпеки Олексій Буряченко.

На думку експерта, перший сценарій передбачає спільний тиск США, України та європейських країн на Росію. Його мета - змусити Володимира Путіна погодитися на переговори на умовах, які вже запропонували Київ і європейські партнери.

"Згідно з першим сценарієм, США тиснуть на Росію разом з Україною та європейцями, змушуючи Путіна сісти за стіл переговорів на справедливих умовах. Ці умови запропонували і Україна, і європейці. Тоді Трамп міг би продемонструвати зрозумілий політичний результат перед проміжними виборами, і це було б реалізовано чесно, зокрема за допомогою інструментів гарантій безпеки", - зазначив він.

Буряченко вважає цей сценарій прийнятним для України. Водночас для його реалізації Вашингтону та європейським державам доведеться посилити тиск на російську економіку, зокрема обмежити експорт російських нафти та газу.

Експерт наголосив, що готовність США та ЄС піти на такі кроки залишається невизначеною, особливо на тлі загострення енергетичної ситуації.

Другий сценарій, за його словами, передбачає тривалий переговорний процес. США продовжуватимуть отримувати пропозиції від Росії та одночасно підтримуватимуть контакти з Україною.

"Такий варіант дав би змогу Трампу показати своїм виборцям, насамперед республіканцям, що він не відмовляється від обіцянки завершити війну в Україні. Однак реальних кроків до завершення війни він би не робив, тому що пріоритет залишався б за Близьким Сходом", - підкреслив експерт.

Таким чином, за оцінкою Буряченка, вибір Трампа може залежати як від можливості досягти реального прогресу у припиненні війни, так і від внутрішньополітичних розрахунків напередодні проміжних виборів у США.

Мирні переговори - новини за темою

Як писав Главред, у найближчі тижні можуть з’явитися нові можливості для відновлення переговорів між Україною та Росією. У США заявили про підготовку дипломатичних ініціатив, спрямованих на пошук шляхів до завершення війни. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

Крім того, війна між Україною та Росією увійшла в "небезпечну спіраль ескалації", а вікно для повернення США до активної дипломатії може закритися вже найближчим часом. І Володимир Зеленський, і Володимир Путін за останні місяці дали зрозуміти, що зацікавлені у поверненні Вашингтона до інтенсивних мирних переговорів, повідомляє The New York Times.

Нагадаємо, що Заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця вважає, що продовження далекобійних ударів по російській території може з часом змусити Кремль повернутися до переговорів про припинення війни.

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Про персону: Борис Пінкус

Борис Пінкус - американський політик, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана.

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