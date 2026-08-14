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Україна може отримати ракети-перехоплювачі, але не від США: в ISW назвали країну

Анна Косик
14 серпня 2026, 08:39оновлено 14 серпня, 09:43
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Відповідне рішення у країні-союзниці можуть прийняти за лічені дні.
FP-7.x, Patriot
Польща прагне допомогти Україні щоб вберегти свою територію від російських ракет / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Що повідомили аналітики:

  • У Польщі розглядають питання передачі Україні ракет-перехоплювачів
  • Рішення щодо ракет для Patriot у Варшаві можуть прийняти за кілька днів

Президент Володимир Зеленський вже кілька місяців поспіль публічно наголошує на потребі України у ракетах-перехоплювачах для Patriot, щоб захистити мирне населення та інфраструктуру цієї зими від посилених ракетних ударів країни-агресорки Росії. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Глава держави вже звертався напряму до США, щоб отримати 300 ракет для відбиття російських атак у холодну пору. За даними ЗМІ, американський президент Дональд Трамп відповів відмовою.

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Однак з'явилася країна, яка готова допомогти Україні і передати ракети-перехоплювачі для Patriot. Мова йде про Польщу. 13 серпня заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила, що польський уряд розглядає можливість постачання Україні необхідних ракет.

Україна може отримати ракети-перехоплювачі, але не від США: в ISW назвали країну
Patriot / Інфографіка: Главред

За її словами, відповідне рішення може бути прийняте у найближчі дні. Чиновниця зазначила, що віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш схильний схвалити передачу, щоб гарантувати, що Україна зможе перехоплювати російські ракети над своєю територією, перш ніж вони влетять у польський повітряний простір.

Аналітики припускають, що польські чиновники могли почати розгляд рішення щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів після того, як у ніч з 29 на 30 липня на сході Польщі розбилася російська крилата ракета Х-101.

При цьому варто зазначити, що наразі жодна російська балістична ракета ще не приземлилася на території Польщі.

"Зростаюче використання Росією балістичних ракет відображає переконання Путіна, що Росія може використати постійну нестачу ракет-перехоплювачів Patriot, щоб змусити Україну прийняти максималістські вимоги Росії, одночасно затримуючи змістовні переговори та затягуючи війну в Україні", - додали аналітики ISW.

Чому США вигідно передати Україні ліцензію, а не ракети

Главред писав, що за словами політолога Володимира Фесенка, Україна зможе отримати від США ліцензію на виробництво ракет для Patriot, однак платити за неї доведеться самому Києву, а не Вашингтону.

До цього часу Вашингтон не поспішав передавати союзникам технології виробництва ракет-перехоплювачів і причина цього суто прагматична. Ракет для Patriot зараз не вистачає всім одразу, а у самих американців обмежені виробничі потужності для наростання випуску.

Дефіцит ракет-перехоплювачів в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно отримати від США лише 5% наявних ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пережити зиму, і 10% - щоб знищити всі російські балістичні ракети.

Раніше повідомлялося, що Росія різко збільшила інтенсивність ракетних ударів по Україні, а західні партнери Києва дедалі частіше відмовляють у постачанні додаткових систем протиповітряної оборони.

Напередодні стало відомо, що Україна найближчим часом не отримає ліцензію на виробництво перехоплювачів для систем Patriot. У Сполучених Штатах повідомили, що переговори з цього питання тривають, однак досягти остаточної домовленості до початку зими не вдасться.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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