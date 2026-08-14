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Мирна угода з Росією: ЗМІ дізналися, якого сценарію переговорів побоюється Київ

Анна Косик
14 серпня 2026, 08:04оновлено 14 серпня, 08:40
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Успіх мирної угоди буде залежати від намірів країни-посередника.
Мирна угода з Росією: ЗМІ дізналися, якого сценарію переговорів побоюється Київ
Без участі США деякі українські чиновники не бачать розвитку переговорів, але є нюанс / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Київ схиляється до участі США в майбутній угоді з РФ
  • Візит команди Трампа в Україну досі не відбувся
  • У Києві бояться тиску заради швидкої зовнішньої перемоги

Вище керівництво України дедалі більше схиляється до того, що без залучення Вашингтона завершити війну з Росією неможливо. Про це пише видання Politico.

Попри це українські чинопники не впевнені, чи американські переговірники будуть працювати на прийнятних для української сторони умовах, чи адміністрація Дональда Трампа тиснутиме на Київ, аби здобути зовнішньополітичний успіх на тлі невдач на Близькому Сході.

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Частина представників України розглядає американську присутність за столом переговорів як єдиний реальний механізм припинення бойових дій і позитивно оцінює потенційні дипломатичні кроки Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Показово, що обіцяний раніше приїзд переговорної групи Трампа до української столиці так і не відбувся, тоді як самі американські представники неодноразово літали до Росії. Попри це в Києві саме їхній візит вважають найбільш вірогідним шансом на укладення угоди.

Ризик швидкої угоди на умовах Кремля існує

Альтернативна позиція всередині українського керівництва зводиться до застереження: дипломатичні провали Білого дому в інших регіонах штовхатимуть його до пошуку негайного результату в Україні.

Йдеться передусім про відмову Ізраїлю від домовленості щодо Гази. Наслідком цього може стати тиск на Київ, аби той погодився на мирну угоду, максимально наближену до вимог Кремля, щоб створити видимість успішної американської дипломатії.

"Незалежно від того, чи йдеться про Іран, чи про Газу, якщо це сприймається як невдача адміністрації, то це чинить більший тиск на адміністрацію і створює сильнішу мотивацію для досягнення успіху - або створення видимості успіху - в іншому місці", - йдеться у статті.

Вашингтон може посилити тиск на Кремль

Водночас перебіг бойових дій, що складається на користь України, разом із несприятливою для США обстановкою на Близькому Сході формує передумови для перегляду курсу на послаблення натиску на Москву.

Колишній помічник держсекретаря США у справах Європи Даніель Фрід переконаний, що серед численних зовнішньополітичних напрямків саме український має найвищі шанси принести Вашингтону сприятливий результат у найближчій та середньостроковій перспективі.

Чому США вже не можуть змусити Путіна до миру

Главред писав, що на думку директора Українського інституту майбутнього, керівника аналітичного центру Ділова Столиця, політичного експерта Вадима Денисенка, Путін не відчуває достатнього зовнішнього тиску.

Путін не готовий іти ні на які переговори без реального зовнішнього тиску, а США самостійно цей тиск не можуть забезпечити, особливо на фоні повної пробуксовки в Ірані.

Мирне врегулювання війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна передала Росії через посередника пропозицію про взаємне припинення атак на цивільні судна та інші об'єкти в Чорному морі.

Раніше Україна заявила про передачу детальних ініціатив партнерським країнам щодо завершення війни. Однак у Кремлі говорять про повну відсутність будь-якої інформації щодо цього.

Напередодні стало відомо, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують поїздку до Росії, де мають обговорити можливе припинення війни проти України.

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Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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