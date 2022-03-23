Столтенберг жорстко відкинув пропозицію Польщі надати миротворців НАТО для України

Столтенберг / Фото Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг досить різко прокоментував ініціативу Польщі направити миротворчу місію в Україну.

У Брюсселі 23 березня на пресконференції перед самітом Столтенберг заявив, що Альянс не буде посилати свої війська в Україну для боротьби з Росією.

"НАТО не бере участі в конфлікті, ми продовжуємо підтримувати Україну, але не є стороною конфлікту. НАТО не буде посилати війська в Україну. Важливо розуміти, що потрібно запобігти можливій війні між НАТО і Росією", – сказав генсек Альянсу.

При цьому Столтенберг відмовився оцінити можливість повторення місії в Іраку, коли деякі країни-учасниці НАТО сформували коаліцію, не залучаючи до неї сам Альянс.

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НАТО в Україні

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Маріуша Блащак представив проект миротворчої місії в Україні під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в штаб-квартирі організації в Брюсселі.

За його словами, Росії напала на Україну і зараз гинуть люди.

"Звичайно, не може бути згоди Північноатлантичного альянсу на такого роду ситуацію. У зв'язку з цим ми обговорили дії, які необхідно прийняти, щоб затримати агресію. Зі свого боку я представив проект, про який вчора в Києві говорив віцепрем'єр Ярослав Качинський", - сказав Блащак.

Також він додав, що союзники повинні подумати, яким чином могла б бути сформована миротворча місія в Україні.

Раніше тимчасова повірена США у справах України Христина Квін сказала про те, що НАТО не готове закрити повітряний простір над Українською державою, оскільки в такому випадку Альянс може вступити у військовий конфлікт з Росією. На Заході розглядають варіант надання Києву літаків і ППО, щоб держава самостійно змогла закрити небо.

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