Польща представила проект миротворчої місії в Україні / УНІАН

Міністр національної оборони Польщі Маріуша Блащак представив проект миротворчої місії в Україні під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в штаб-квартирі організації в Брюсселі, пише Укрінформ.

За його словами, Росії напала на Україну і зараз гинуть люди.

"Звичайно, не може бути згоди Північноатлантичного альянсу на такого роду ситуацію. У зв'язку з цим ми обговорили дії, які необхідно прийняти, щоб затримати агресію. Зі свого боку я представив проект, про який вчора в Києві говорив віцепрем'єр Ярослав Качинський", - сказав Блащак.

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Також він додав, що союзники маємо подумати, яким чином могла б бути сформована миротворча місія в Україні.

Польський міністр підкреслив, що представник РП при НАТО готовий обговорювати деталі можливої миротворчої місії Альянсу в Україні.

"Це нова пропозиція, свіжий проект. Він прийнятий з інтересом. Він непростий, і це всі усвідомлюють", - сказав він.

Крім того, Блащак зазначив, що Варшава розраховує на швидке вироблення позиції з цього приводу з боку Північноатлантичного альянсу.

Раніше тимчасова повірена США у справах України Христина Квін сказала про те, що НАТО не готове закрити повітряний простір над Українською державою, оскільки в такому випадку Альянс може вступити у військовий конфлікт з Росією. На Заході розглядають варіант надання Києву літаків і ППО, щоб держава самостійно змогла закрити небо.