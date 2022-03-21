У США припустили, що інші країни НАТО можуть ввести війська в Україну

У США пояснили, що інші країни НАТО можуть ввести війська в Україну / Reuters

Країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) можуть прийняти рішення про введення військ в Україну, хоча США напевно не будуть вводити на територію цієї країни свої війська. Про це в інтерв'ю телеканалу CNN заявила постійний представник Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Я можу сказати, що американські війська не будуть на території України в даний момент. Президент Джо Байден ясно це сказав, але інші країни НАТО можуть вирішити, що хочуть ввести війська в Україну", ‒ сказала чиновниця.

Томас-Грінфілд також уточнила – президент США Джо Байден, який їде до Європи на екстрений саміт НАТО, під час візиту до Польщі обговорить питання запровадження миротворчого контингенту в Україну.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США в ході переговорів з Туреччиною виступила з пропозицією по відправці в Україну зенітно-ракетних комплексів С-400 виробництва Росії. Однак офіційного запиту Анкарі з боку Вашингтона з даного питання поки не надходило. При цьому американці пропонують і іншим країнам поставити Києву системи протиповітряної оборони.

Як повідомляє Reuters, американські чиновники на вищому рівні кілька разів за останній місяць говорили зі своїми колегами з Туреччини про таку можливість.