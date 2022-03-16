НАТО не закриє небо, але Україна отримає літаки і ППО - США

У НАТО не готові закрити небо над Україною, оскільки побоюються воєнного конфлікту з Росією - Квін / АрміяInform

НАТО працює над тим, щоб знизити рівень ескалації у військовому конфлікті Росії проти України. Безпольотну зону у Альянсі не підтримують, оскільки бачать для себе небезпеку військового зіткнення з Москвою. Виходом із ситуації на Заході вважають постачання Києву літаків і засобів протиповітряної оборони, щоб українська держава самостійно захищала своє небо. Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Христина Квін.

У інтерв'ю 24 каналу вона розповіла про те, що Альянс прикладає максимум зусиль, щоб знизити рівень ескалації військового конфлікту. Небо над Україною закривати не збираються, оскільки бачать в таких діях вступ військово-політичного блоку Заходу в пряму збройну конфронтацію з РФ.

"Україні таке рішення не принесе безпеки, у той час, коли вся Європа буде в більшій небезпеці. Оскільки Україна розташована посередині, то рівень загрози і руйнувань може бути ще більшим", - вважає дипломат.

За її словами, західний світ розглядає альтернативний варіант допомоги Україні у вигляді надання державі різних протиповітряних засобів для захисту неба.

"Щоб Україна самостійно захищала небо від російських літаків", - сказала Квін.

За її словами, Київ може розраховувати на отримання додаткових літаків і систем ППО, який Захід "продовжує постачати".

"Мова йде про постачання декількох різних систем. Додам, що Україна дуже ефективно використовує ті системи, які вже отримала. Ми будемо продовжувати постачати їх, щоб вона мала можливість самостійно захистити своє небо", - підкреслила Христина Квін.

Нагадаємо, 14 березня президент Володимир Зеленський звернувся до Північноатлантичного альянсу з проханням закрити небо над Україною. Він показав фотографії, на яких зафіксовані наслідки авіаударів РФ по українських містах і населених пунктах.