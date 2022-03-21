Провокує зіткнення з НАТО: російський винищувач вторгся в повітряний простір Польщі

Російський винищувач вторгся в повітряний простір Польщі/ Фото ілюстративне, УНІАН

Російський винищувач-бомбардувальник у понеділок, 21 березня, пролетів над Волинню і вторгся у повітряний простір Польщі.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов у Facebook. Він зазначив, що це було зафіксовано і в Україні, і в Польщі.

"Сьогодні о 13:15 російський винищувач-бомбардувальник пролетів над українською Волинню і зайшов у повітряний простір Республіки Польща. Інформацію підтверджено даними радарів, наші союзники також зафіксували проліт", – пише журналіст.

За словами Бутусова, цей інцидент стався одразу після того, як керівництво Польщі заявило про можливе відправлення в Україну польських миротворців, які допоможуть забезпечувати безпеку мирних жителів.

"Росія провокує зіткнення із збройними силами НАТО", – додав Бутусов.

Нагадаємо, прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС має розробити план відновлення України за аналогією з "Планом Маршалла", зокрема за підтримки найбагатших країн Союзу. За його словами, Цей план повинні складати насамперед найбагатші країни, оскільки саме вони "проспали момент, коли можна було зупинити російську агресію".

Також раніше повідомлялося, що міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак представив проект миротворчої місії в Україні під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в штаб-квартирі організації в Брюсселі 16 березня.

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