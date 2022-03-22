Або Україна вступає до НАТО, або отримує інші гарантії: Зеленський назвав "точку" у війні з РФ

Україна повинна отримати чітку відповідь від НАТО - Зеленський / Офіс президента

Після того, як припиняться бойові дії, в НАТО мають сказати, чи може Україна вступити до Північноатлантичного альянсу, чи ні. Київ не беруть у військово-політичний блок, оскільки країни бояться Росії. Слід прийняти таку точку зору. Є інші держави Альянсу, які готові стати гарантами безпеки. Тут потрібно знайти компроміс, який стане точкою для закінчення війни. Подібний варіант є оптимальним для всіх сторін. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю громадським мовникам він сказав про те, що Україна повинна буде отримати конкретну відповідь від НАТО щодо ситуації з євроатлантичною інтеграцією та гарантіями безпеки від інших держав. І тоді з'явиться можливість зупинити війну з Росією.

"Вони повинні завтра (після припинення вогню) сказати, що Україну беруть до НАТО або не беруть. Відповідь проста - нас не беруть, бо бояться Росії. Нам потрібно заспокоїтися з цим. Є інші країни НАТО, які хочуть бути гарантами нашої безпеки. Ось в цьому потрібно знайти компроміс. Це буде точка для закінчення війни", - вважає президент.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що цей варіант стане оптимальним компромісом для всіх сторін - України, Росії і Заходу.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що на Україну не чекають в НАТО, і українському суспільству потрібно прийняти таку ситуацію. У подібних обставинах державі слід розраховувати на власні сили і шукати підтримку на перемовинах з країнами-партнерами.