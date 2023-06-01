Столтенберг - про атаку Москви: війну почав Путін, Україна має право захищатися

Північноатлантичний альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно, і не є стороною конфлікту у війні, сказав Єнс Столтенберг.

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Путін почав війну і може її завершити, щоб не було подальшої ескалації - Столтенберг / Колаж: Главред, фото: УНІАН, соцмережі

Позиція НАТО щодо ситуації з атакою на Москву, в якій агресор Росія бездоказово звинувачує Україну, полягає в тому, що Київ має право захищатися так, як вважає за потрібне. Війну розпочав директор Кремля Володимир Путін, а не українська держава. Колективний блок безпеки Заходу підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, і не є учасником конфлікту. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Як повідомляє Європейська правда, коментуючи атаку Москви невідомими безпілотниками, він сказав про те, що Київ може захищатися так, як вважатиме за потрібне.

"Наша позиція така ж, як була на початку війни: Україна має право захищатися. Агресивна війна РФ проти України є грубим порушенням міжнародного права, а право на самозахист закріплено в Статуті ООН... Президент Путін почав цю війну і він може закінчити цю війну. І це шлях до миру і стабільності та запобігання новій ескалації війни", - пояснив Столтенберг позицію НАТО.

Також він додав, що країни-союзники на Заході мають намір підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. При цьому НАТО не є стороною конфлікту в розв'язаній Москвою війні проти Києва.

"У НАТО в цій ситуації два завдання: підтримати Україну, що ми робимо, і запобігти виходу агресивної війни РФ за межі України", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Дрони атакували Москву

Столицю країни-агресора Росії Москву в ніч на 30 травня атакували невідомі дрони.

На місто налетіло близько 25-30 безпілотників. Деякі з них потрапили в багатоповерхівки, зафіксовані незначні пошкодження.

У соціальних мережах написали про "діряве ППО Росії" і почали панікувати. Деякі росіяни закликали "відповісти Києву і "знищити українську столицю".

Пізніше стало відомо, що дрони наносили удари неподалік від резиденції глави РФ Володимира Путіна і котеджів правлячої російської верхівки. Один з безпілотників впав в 3 кілометрах від дачі Путіна в Ново-Огарьово.

Дивіться відео, в якому Михайло Подоляк розповів про дрони в небі над Москвою:

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