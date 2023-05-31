"Ситуація тривожна": Пєсков занив через ігнорування Заходом атаки на Москву

У Росії "стурбовані" тим, що жодна західна держава не засудила атаку на РФ.

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Пєсков здивований через відсутність реакції Заходу на атаку дронів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Після спроб Росії вдарити ракетами і дронами по українських мирних містах, на Москву полетів цілий "рій" безпілотників. Хвалена російська система ППО змогла впоратися далеко не з усіма "пташками". Тепер Кремль в люті через те, що Захід зовсім ніяк не відреагував на цю атаку. Свою незадоволену заяву зробив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські пропагандисти.

У Кремлі ниють через те, що під вогнем нібито знаходяться російські цивільні об'єкти. Пєсков в сказі і через те, що ніхто не пошкодував РФ після подій в Бєлгородській області. Він називає там ситуацію "тривожною".

"Ми дійсно стурбовані цією ситуацією. Тут теж, до речі, жодного слова осуду від жодної держави, яка належить до колективного заходу, ми не почули досі. Ситуація там досить тривожна, вживаються заходи", — сказав Пєсков.

Масована атака дронів на Москву

Нагадаємо, Москва у ніч на 30 травня і вранці була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів влучили у багатоповерхівки.

Зокрема, один з дронів влучив у 15-поверхівку у Новій Москві, частково пошкодивши вікна і плиту перекриття на верхніх поверхах. Також зазначається, що влучання у багатоповерхівки з незначними пошкодженнями були на Профспілковій вулиці та Ленінському проспекті у Москві.

На атаку дронами по Москві одразу відреагували росіяни у соцмережах. Частина з них почала писати про "діряве російське ППО". Частина росіян почала панікувати і писати, що скоро Москва стане найнебезпечнішим містом у країні-агресорці Росії. Проте дехто почав закликати російських окупантів "відповісти" на таку атаку потужнішою зброєю і знищувати українців. Хтось закликав знищити Київ вщент.

Пізніше стало відомо, що в епіцентрі атаки дронів опинилися резиденція Путіна і маєтки еліти РФ. Один з дронів не долетів всього 3 км до резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Також безпілотники помітили недалеко від місць проживання Шойгу та іншої еліти країни-агресорки Росії.

Дивіться відео про атаку безпілотників на Москву:

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