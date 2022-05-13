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Статус кандидата в ЄС і контрибуції від Росії: Дуда зробив заяву на підтримку України

13 травня 2022, 17:19

На Заході вже чекають Україну, тому потрібно надати Києву серйозну підтримку, сказав Анджей Дуда.

Анджей Дуда
Ми глибоко віримо, що світ змусить Росію заплатити контрибуцію Україні - Дуда / Фото: REUTERS

Україна потребує підтримки Заходу в ситуації, пов'язаній з наданням державі статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Польща вірить, що міжнародному співтовариству вдасться змусити Росію заплатити контрибуції України на відновлення зруйнованої російським агресором інфраструктури. Про це заявив польський президент Анджей Дуда.

Як повідомляє Канцелярія польського глави держави, Росія повинна виплатити Україні грошову компенсацію за руйнування, які влаштували російські війська. У Варшаві вірять, що міжнародному співтовариству вдасться змусити Москву заплатити компенсацію Києву.

читайте такожУкраїну можуть прийняти до Євросоюзу раніше, ніж інші країни - глава Європарламенту"Ми глибоко віримо, що міжнародне співтовариство змусить Росію виплатити контрибуцію на відновлення того, що було зруйновано в Україні", - зазначив Дуда.

Крім того, він висловив сподівання, що Україні буде надано статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

"Сподіваємося, що таке рішення буде ухвалено і що незабаром українці зможуть насолоджуватися почуттям відкритості на Заході, де на них чекають", - підкреслив Анджей Дуда.

Дивіться відео ТСН - Зеленський заявив, що Україна на фініші на шляху вступу до Євросоюзу

Вступ України до Євросоюзу

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Україні вже в червні можуть надати статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Згідно з його словами, країни наднаціонального утворення повинні з'ясувати, наскільки держава відповідає Копенгагенським критеріям.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 17 квітня заявив, що Київ заповнив опитувальник про статус країни-кандидата на вступ до ЄС. Держава очікує на рекомендації з боку Єврокомісії.

Президент України Володимир Зеленський 9 травня під час розмови через відеозв'язок з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен сказав, що у Києві вже заповнили і передали другу частину опитувальника для вступу до Євросоюзу. І наразі Єврокомісія повинна підготувати звіт, який буде передано на розгляд Євроради.

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