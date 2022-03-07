Не всі країни Євросоюзу хочуть надавати Україні статус кандидата - Bloomberg

Євросоюз / УНІАН

Цього тижня у Франції відбудеться саміт, на якому країни-учасники Європейського Союзу обговорять питання надання Україні статусу кандидата в Євросоюз.

1 березня заявка України на членство в ЄС була ухвалена Європейським парламентом. Однак а даний момент деякі країни висловилися проти надання статусу кандидата в члени ЄС на цьому тижні. Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про Нідерланди та Німеччину. Влада країн наполягають, щоб виконавчий орган ЄС висловив свою думку про готовність України до процесу членства, перш ніж приймати рішення.

Дипломати даних країн відзначили, що держави на даний момент хочуть зосередити сили на підтримці Україні для припинення війни.

Однак є і країни-союзники України, які підтримають дане рішення. Підкреслюється, що такий крок продемонструє символічну підтримку країнами Європи. Навіть незважаючи на те, що сам процес членства буде довгим і складним.

Раніше Главред писав, що президент України Володимир Зеленський сказав, що настав вирішальний момент про прийняття рішення про членство України в Євросоюзі.