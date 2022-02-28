УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський закликав терміново прийняти Україну до Євросоюзу за спрощеною процедурою

28 лютого 2022, 11:19

Україна вдячна своїм партнерам, що вони поруч, але мета України - бути поруч з усіма європейськими народами на одному рівні, сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський записав нове звернення до українців / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до українців. За його словами, за останні дні наша країна показала, хто такі українці, а Росія показала, ким вона стала.

"За чотири доби російських обстрілів загинули 16 українських дітей, 45 - поранено. Кожен обстріл, кожен злочин, який окупанти чинять проти нас, загартовує нас і наших партнерів все більше і більше", - сказав Зеленський.

За його словами, Росія не розраховувала на таку солідарну і потужну реакцію, але Україна змінила цю історію.

"Євросоюз вирішив постачати нам зброю, ми вдячні. Я говорив з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен про подальші сильніші кроки. Європейці усвідомлюють, що вони борються за нашу країну, а значить за всю Європу, за мир для всіх країн Європейського Союзу", - сказав Зеленський і додав, що це дає Україні право звернутися до ЄС щодо негайного приєднання до Євросоюзу за новою спеціальною процедурою.

"Ми вдячні нашим партнерам, що вони поруч з нами, але наша мета - бути поруч з усіма європейськими народами на одному рівні. Я впевнений, що ми це заслужили. Я впевнений, що це можливо", - сказав Зеленський.

Реклама

"Коли я йшов у президенти, я говорив, що кожен з нас - президент. Тому що ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А тепер так сталося, що кожен з нас - воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен з нас переможе. Слава Україні!" - резюмував глава держави.

Як повідомляв Главред, глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель скликав екстрену зустріч міністрів оборони ЄС на 28 лютого. Зазначається, що міністри обговорять війну Росії проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні 24 години матимуть вирішальне значення для України.

Інші новини:

viber
війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський закликав терміново прийняти Україну до Євросоюзу за спрощеною процедурою». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий директор Газпрому наклав на себе рукиФінансовий директор Газпрому наклав на себе руки Білорусь починає вторгнення в Україну, винищувачі вже летять - ЗМІБілорусь починає вторгнення в Україну, винищувачі вже летять - ЗМІ "Розв'язав війну заради своєї параної": Ходорковський закликав росіян виходити на протести проти режиму Путіна"Розв'язав війну заради своєї параної": Ходорковський закликав росіян виходити на протести проти режиму Путіна Росія погрожує Фінляндії "серйозними наслідками" якщо та піде в НАТОРосія погрожує Фінляндії "серйозними наслідками" якщо та піде в НАТО "Примус до капітуляції": в ОП назвали причину відмови від переговорів на умовах РФ"Примус до капітуляції": в ОП назвали причину відмови від переговорів на умовах РФ

Останні новини

14:53

Повне виведення військ: Арестович озвучив вимоги України на переговорах з Росією

14:48

На Охтирку скинули смертоносні вакуумні бомби: вони заборонені у всьому світі

14:39

Ядерна загроза Путіна: Китай застеріг Росію

14:38

Офіційно: військовослужбовці з острова Зміїний живі

14:31

"Хочу повіситись": у мережі з'явилося фото листування російського солдата з матір'ю

Реклама
14:24

На Чернігівщині місцеві жителі заблокували рух техніки РФ

14:04

"Не можете літати – не зможете і їздити": УЗ закликала Європу й Азію зупинити поїзди до РФ

14:04

Японія виділить Україні $100 млн для допомоги у відбитті в російській агресії

13:35

Російські золотовалютні резерви мають стати джерелом репараційПогляд

13:26

Окупанти обстріляли Харків з "Градів"

13:22

Російські загарбники нещадно обстрілюють Чернігів

13:13

Українців закликали знищувати передавачі окупанта і показали, як вони виглядаютьФото

12:56

Розстріл на місці: у Києві з мародерами боротимуться за законами воєнного часу

12:45

На Сумщині окупанти на БТР розстріляли легкове авто з цивільнимиВідео

12:42

ЗСУ знищили російський літак, який 4 рази обстріляв Маріуполь і Сартану

12:29

Вторгнення Росії йде "не за графіком", окупанти дезорганізовані - Міноборони Британії

12:19

Переговори Росії та України стартували - пряма трансляція

12:14

Гімн України перед танком РФ: мешканці окупованого Бердянська вийшли на акцію протестуВідео

12:11

Банки України закликали повернути кредитні ліміти

12:08

У базі даних Кремля виявили телефони цілого пулу ворожок

Реклама
12:05

Google Maps заблокували 2 функції відстеження в Україні

12:00

Західні ЗМІ розповіли, як Зеленський переконав вдарити по РФ жорсткими санкціями

11:44

Провалений план Бункерного Діда: які виходи є у Путіна з війни в УкраїніПогляд

11:34

Харків тримає оборону - відбили всі спроби наступу, у ворога великі втрати

11:29

У Харкові змінили час комендантської години - вона почнеться з 16:00

11:19

Зеленський закликав терміново прийняти Україну до Євросоюзу за спрощеною процедурою

11:17

Війна РФ проти України: Євросоюз скликав екстрену зустріч глав Міноборони країн-членів

10:57

Українська делегація прибула на зустріч з російською до білоруського кордонуВідео

10:41

У Дніпрі під час комендантської години розстріляли авто – ЗМІ

10:28

У російських окупантів під Києвом закінчується пальне

10:21

Путін послав до Києва за Зеленським сотні найманців-вбивць - The Times

10:18

Переграла і знищила: на Сумщині жінка поставила окупантів на місце

10:17

На Дніпропетровщині ситуація контрольована і спокійна, штаб працює цілодобово

10:02

Черги на десятки метрів: у Києві люди взяли в облогу супермаркети ще задовго до відкриття

09:43

Поки РФ намагається захопити Україну, Японія пред'явила претензії на Південні Курили

09:35

Окупанти хочуть зайти в Херсон, прикриваючись "живим щитом" з мирного населення

09:34

У Харкові ЗСУ знищили в школі 20 російських диверсантів

08:55

Розстрілюватимуть на місці: в Охтирці вирішили радикально боротися з мародерами

08:50

Під Києвом 70 "кадирівців" згоріли живцем, решта - втекла з УкраїниВідео

08:32

"Біжіть, чорт візьми, в ліси. Сидіть і вдома бухайте": Міхалок емоційно звернувся до військових Білорусі

Реклама
08:14

Комендантська година в Києві: сьогодні в столиці відкриються продуктові магазини і запрацює транспорт

08:10

"Як ти будеш дивитися нам в очі?": житель Дніпра звернувся до брата-чиновника Міноборони Білорусі

07:55

Міністр Верещук розповіла, як російські агресори б'ють по колонах біженців з "Градів"

07:48

"У полку інтербандерівців прибуло": українці з Французького іноземного легіону поїдуть захищати країну від РФ

07:30

Обдурили і завели в глухий кут: двоє сумчан зуміли голіруч захопити російський БТР

07:30

Що змінить участь білоруської армії у війні на боці РосіїПогляд

07:01

"Покажіть це Путіну": у Маріуполі через обстріл росіян загинула 6-річна дівчинка

06:46

Білорусь може відмовитися від без'ядерного статусу - результати "референдуму"

06:14

У війні з Росією стався перелом - глава Міноборони України

06:10

Танки не врятують: до Харкова прибула колона зі Stinger і NLAW для ЗСУ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти