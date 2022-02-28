Зеленський закликав терміново прийняти Україну до Євросоюзу за спрощеною процедурою

Володимир Зеленський записав нове звернення до українців / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до українців. За його словами, за останні дні наша країна показала, хто такі українці, а Росія показала, ким вона стала.

"За чотири доби російських обстрілів загинули 16 українських дітей, 45 - поранено. Кожен обстріл, кожен злочин, який окупанти чинять проти нас, загартовує нас і наших партнерів все більше і більше", - сказав Зеленський.

За його словами, Росія не розраховувала на таку солідарну і потужну реакцію, але Україна змінила цю історію.

"Євросоюз вирішив постачати нам зброю, ми вдячні. Я говорив з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен про подальші сильніші кроки. Європейці усвідомлюють, що вони борються за нашу країну, а значить за всю Європу, за мир для всіх країн Європейського Союзу", - сказав Зеленський і додав, що це дає Україні право звернутися до ЄС щодо негайного приєднання до Євросоюзу за новою спеціальною процедурою.

"Ми вдячні нашим партнерам, що вони поруч з нами, але наша мета - бути поруч з усіма європейськими народами на одному рівні. Я впевнений, що ми це заслужили. Я впевнений, що це можливо", - сказав Зеленський.

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"Коли я йшов у президенти, я говорив, що кожен з нас - президент. Тому що ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А тепер так сталося, що кожен з нас - воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен з нас переможе. Слава Україні!" - резюмував глава держави.

Як повідомляв Главред, глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель скликав екстрену зустріч міністрів оборони ЄС на 28 лютого. Зазначається, що міністри обговорять війну Росії проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні 24 години матимуть вирішальне значення для України.

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