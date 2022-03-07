Вступ України до Євросоюзу: Кулеба розповів, коли чекати "серйозних новин"

Дмитро Кулеба / Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив перспективи вступу України до Європейського Союзу.

Кулеба визнав, що в Євросоюзі досі є країни, які скептично ставляться до членства України.

"Ситуація змінилася. Я поки що не буду говорити про те, які конкретно країни зараз займають скептичну позицію, але деякі з тих країн, які були негативно налаштовані, тепер нас реально підтримують. Деякі все ще немає. Але чекайте. На цьому тижні будуть серйозні новини, пов'язані з нашим членством в Європейському Союзі", - заявив Кулеба.

"Ми з вами тиждень тому, скажімо так, були в питанні вступу в ЄС приблизно так, як від Києва до місяця. А тепер наш вступ до ЄС - це приблизно як з Києва до Вінниці", - підкреслив Кулеба.

Заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 Лютого 2022 року. Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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