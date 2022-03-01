Стартувала процедура розгляду заявки на членство України в Євросоюзі

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Заявка України на вступ до Європейського Союзу вже зареєстрована, заявив представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов.

Процедура розгляду заявки України вже почалася, написав він у Twitter.

"Вручив підписану президентом України Зеленським заявку України на членство в Європейський Союз постійному представнику ЄС чільної в Раді ЄС Франції Філіпу Леглізу-Косту. Заявка зареєстрована. Процедура розгляду почалася", - додав Ченцов.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

За його словами, за останні дні наша країна показала, хто такі українці, а Росія показала, ким вона стала.

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За його словами, Росія не розраховувала на таку солідарну і потужну реакцію, але Україна змінила цю історію.

"Євросоюз вирішив постачати нам зброю, ми вдячні. Я говорив з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен про подальші сильніші кроки. Європейці усвідомлюють, що вони борються за нашу країну, а значить за всю Європу, за мир для всіх країн Європейського Союзу", - сказав Зеленський і додав, що це дає Україні право звернутися до ЄС щодо негайного приєднання до Євросоюзу за новою спеціальною процедурою.