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США виділять Україні новий пакет допомоги на $225 млн: що до нього увійде

Анна Ярославська
7 червня 2024, 07:34
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Озброєння з нового пакета Сили оборони України зможуть використовувати для завдання ударів по "загрозам всередині Росії, щоб захистити Харків".
Володимир Зеленський, Джо Байден
Новий пакет допомоги надається через повноваження президента США / Колаж: Главред, фото: ОП

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги в рамках оборонної підтримки на суму 225 мільйонів доларів. До нього увійдуть, серед іншого, боєприпаси для HIMARS і артилерійські снаряди. Про це пише Associated Press з посиланням на чиновників, які побажали зберегти анонімність, оскільки допомога, про яку ще не оголосили публічно, обговорюється.

За даними видання, озброєння з нового американського пакета Сили оборони України зможуть використати для завдання ударів по "загрозах всередині Росії, щоб захистити місто Харків від потужного російського нападу".

"Новий пакет допомоги надійшов у момент, коли президент США Джо Байден у своїй промові в Нормандії (Франція) на 80-річчя Дня пообіцяв, що США "не відмовляться" від захисту України від агресії РФ", - пише AP.

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Що увійде в новий пакет військової допомоги

З новим пакетом американської допомоги ЗСУ отримають:

  • боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS;
  • мінометні системи;
  • низку артилерійських снарядів, зокрема 155-мм для гаубиць;
  • ракети для системи протиповітряної оборони HAWK;
  • зенітні ракети Stinger;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • бронетехніка;
  • патрульні катери;
  • "широкий спектр іншого, включно із запасними частинами та обладнанням".

Новий пакет допомоги надається через повноваження президента США. Озброєння буде вилучено з наявних американських запасів, щоб вони могли швидко вирушити в Україну на фронт.

Чи можна використовувати зброю для ударів по РФ

Агентство AP звертає увагу, що згідно з новою директивою США Україна може використовувати таку зброю для ударів по території країни-агресора Росії, якщо там "сили атакують або готуються до нападу".

Однак це не стосується використання ракет ATACMS, наданих США, або ракет великої дальності та інших боєприпасів для завдання "наступальних" ударів усередині Росії.

Очікується, що 7 червня Байден зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі.

США виділять Україні новий пакет допомоги на $225 млн: що до нього увійде
Основні характеристики ATACMS / Інфографіка Главреда

Зустріч Байдена і Зеленського

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський двічі зустрінеться з американським лідером Джо Байденом. Перша зустріч відбудеться вже цього тижня.

Зокрема, Зеленський і Байден проведуть зустріч цього тижня у Франції. Обидва президенти будуть присутні на заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії.

Зеленський і Байден також зустрінуться на полях саміту G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії. Очікується, що увагу буде зосереджено на використанні заморожених активів Росії на користь України.

Водночас Байден пропустить саміт миру у Швейцарії, який відбудеться в червні. Глава Білого дому буде на заході, присвяченому передвиборчому збору коштів у Каліфорнії.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

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