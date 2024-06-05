УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Є гойдалки": у Зеленського оцінили відмову Байдена брати участь у Саміті миру

Олексій Тесля
5 червня 2024, 02:30
4
Україна вибудовує комунікацію зі США на рівні президентів, підкреслив Михайло Подоляк.
Зеленський, Байден
Володимир Зеленський і Джо Байден / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, Pixabay/Dwinslow3

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про те, що президент США Джо Байден не братиме участі в глобальному Саміті миру, ініційованому Володимиром Зеленським.

"У стосунках завжди є гойдалка, якою ти рухаєшся, або крива. Потрібно вміти в цих відносинах правильно вибудовувати комунікацію, і Україна намагається це робити, і в України це виходить. На різних рівнях, перш за все, на рівні президента", - підкреслив він в інтерв'ю УНІАН.

Представник ОП нагадав, що до Саміту миру ще залишається час і ще заплановані зустрічі президента на різних майданчиках, зокрема G7, де можна буде "правильно розставити акценти".

відео дня

"Що таке Саміт миру. На мій погляд - це майданчик, який запропонував та ініціював створити президент України, на якому можна проговорити дуже важливі аспекти. Які: перше - це глобальне лідерство, друге - правила, які зараз Росія "обнуляє". Це спроба повернутися до міжнародного права", - зазначив він.

Радник глави ОП також вважає, що Саміт миру має дати можливість таким країнам, як США і Китай, проговорити ситуацію навколо порушення країною-агресором РФ базових міжнародних правил.

"Це не означає, що на цьому Саміті буде вирішено питання, як примусити Росію до усвідомлення своєї нікчемності й усвідомлення того, що вона зобов'язана програти. Але давайте проговоримо, що нам робити з точки зору глобального лідерства і глобальних правил", - додав Подоляк.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру - останні новини за темою

Раніше стало відомо, хто представить США на Саміті миру. Віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс очолить делегацію США на глобальному Саміті миру в Швейцарії, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Росія підготувала спецоперацію, зокрема, дипломатичного тиску, щоб перешкодити Україні зібрати велику кількість учасників. Сама країна-агресор, зі зрозумілих причин, на захід не запрошена.

Раніше повідомлялося, що Пекін відмовився від участі в саміті миру, пояснюючи це тим, що виступає лише за ті події щодо врегулювання "українського конфлікту", де однаково буде представлено позицію і України, і Росії.

'Є гойдалки': у Зеленського оцінили відмову Байдена брати участь у Саміті миру
/ Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Михайло Подоляк Саміт миру
Реклама

Головне за день

"Очікуємо просмаження": РФ готується до удару ЗСУ по Кримському мосту - Атеш

"Очікуємо просмаження": РФ готується до удару ЗСУ по Кримському мосту - Атеш

23:28 Україна
Саміт відкриє шлях до миру: у Швейцарії планують залучити РФ до переговорів

Саміт відкриє шлях до миру: у Швейцарії планують залучити РФ до переговорів

22:27 Політика
По Києву буде переміщатися військова техніка: у ЗСУ назвали причину

По Києву буде переміщатися військова техніка: у ЗСУ назвали причину

22:10 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Навіть руки бруднити не доведеться: як відмити дно унітазу 6527

Навіть руки бруднити не доведеться: як відмити дно унітазу

Набридло вмирати: Узелков матом звернувся до українських ведучих 6004

Набридло вмирати: Узелков матом звернувся до українських ведучих

Відео потрапило в мережу: молодшу доньку Заворотнюк привезли на могилу матері 5360

Відео потрапило в мережу: молодшу доньку Заворотнюк привезли на могилу матері

В Україні різко знизиться температура: синоптик назвала дату похолодання 3758

В Україні різко знизиться температура: синоптик назвала дату похолодання

Останні новини

02:30

"Є гойдалки": у Зеленського оцінили відмову Байдена брати участь у Саміті миру

02:01

Справа не в Путіні: аналітик пояснила справжню мету війни РФ в Україні

01:30

Фамільна схожість: Мадонна показала зворушливі кадри з 93-річним батьком

00:56

19-річна донька Клаудії Шиффер затьмарила маму на модному показі

00:03

Чи будуть скеровувати на ВЛК через додаток Резерв+: відповідь Міноборони

Існує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія ГлобаІснує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія Глоба
04 червня, вівторок
23:45

Красиво жити не заборониш: розкрито особистість чоловіка Анни Заворотнюк

23:28

"Очікуємо просмаження": РФ готується до удару ЗСУ по Кримському мосту - Атеш

23:27

Допоможіть: конспірологи викрили таємну записку Міддлтон

23:05

Молода коханка: Єфросиніна розповіла, як донька їй надіслала відео про чоловіка ведучоїВідео

Реклама
22:58

Великий та солодкий урожай: яке найкраще добриво для малини

22:27

Саміт відкриє шлях до миру: у Швейцарії планують залучити РФ до переговорів

22:25

У Раді хочуть заблокувати одну з норм закону про мобілізацію: кого стосується

22:10

По Києву буде переміщатися військова техніка: у ЗСУ назвали причину

21:40

Зірка серіалу "Санта-Барбара" померла у віці 101 року

21:36

Як можна використовувати стрілки часнику: господині здивували рецептамиВідео

21:23

З'явився супутниковий знімок одного з перших ударів HIMARS по Росії

21:21

"Це героїзм тисяч військових": у ЗСУ розповіли про жорстокі бої у Вовчанську

21:13

Китайський гороскоп на завтра 5 червня: Коням - поворотний момент, Козлам - сварки

21:03

"Це ключове завдання": експерт назвав плюси для України від ураження ППО РФ на Бєлгородщині

20:46

Порошенко розпорядився перенести з'їзд своєї партії: чоловіки-делегати бояться отримати повістки - журналіст

Реклама
19:58

У Польщі нові вибори - тому фермери знову блокують кордонПогляд

19:51

Удари ЗСУ по авіації окупантів на території Росії: у Білому домі зробили заяву

19:44

ППО, світло та фортифікації на кордоні: Зеленський розкрив подробиці Ставки

19:15

Будуть грозові дощі, але не скрізь: де очікувати 35-градусну спеку

18:54

У Німеччині шкодують, що не дозволили Україні бити по Росії раніше

18:48

3 найголовніші поради, як правильно поливати помідори: досвідчена господиня розповіла секретиВідео

18:42

Дефіцит триматиметься весь день: коли вимикатимуть світло українцям 5 червня

18:42

Іноземні військові вже в Україні: французький морпіх зробив гучну заяву

18:37

Музикант-воїн Положинський уперше розповів, куди пішов із 47 ОМБр

18:02

"Капітуляція" в Криму: в Силах оборони повідомили про втечу кораблів РФ

17:58

Росіяни "залишаються на березі": Плетенчук зізнався, чи можуть ДРГ прорватися у Херсон

17:32

НЕпрекрасна няня: колеги по серіалу востаннє образили Анастасію Заворотнюк

17:08

В Україні різко знизиться температура: синоптик назвала дату похолодання

16:55

У НАТО розробили схему перекидання військ США в Європі в разі війни з РФ – ЗМІ

16:47

Байден про мир в Україні: "Це необов'язково означає НАТО"

16:43

Авіація буде в небезпеці: Єрмак зробив несподівану заяву про удари по РФ

16:20

П'яний росіянин влаштував дебош на концерті Ірини Федишин - що сталося

16:00

У британській розвідці назвали основний напрямок наступу російських сил

15:57

Ситуація різко змінилась: колони окупантів перейшли в наступ на Часів Яр - ЗСУ

15:20

Як охолодити кімнату за лічені хвилини: найкращі методи боротьби із спекоюВідео

Реклама
15:15

"Ця проблема на роки": Шмигаль зробив невтішну заяву щодо відключень світла

15:05

У низці областей запроваджено аварійні відключення: що сталося

15:05

Гра, яка підкорює світ: телеканал "1+1 Україна" покаже перший проєкт про кмітливість КЛУБ 1% за популярним британським форматом новости компании

14:47

Загадка для досвідчених господинь: що означають коричневі цятки в яєчному білку

14:45

Церковне свято 5 червня: що заборонено робити у день Ігорівської ікони Божої Матері

14:00

У Росії жодних шансів: астролог передбачив результат наступу РФ і "цікаву ситуацію" в КремліЕксклюзив

13:54

Знущалися з полонених: Лубінець розповів подробиці про окупантів-садистів

13:44

Леді Гага вагітна первістком - ЗМІ

13:35

Як Бред Пітт відреагував на те, що від нього відреклися власні діти

13:25

Ведучі, актори дубляжу, техніка мовлення: літні навчання для дітей та дорослих від 1+1 media school новости компании

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти