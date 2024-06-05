'Є гойдалки': у Зеленського оцінили відмову Байдена брати участь у Саміті миру

Україна вибудовує комунікацію зі США на рівні президентів, підкреслив Михайло Подоляк.

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Володимир Зеленський і Джо Байден / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, Pixabay/Dwinslow3

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про те, що президент США Джо Байден не братиме участі в глобальному Саміті миру, ініційованому Володимиром Зеленським.

"У стосунках завжди є гойдалка, якою ти рухаєшся, або крива. Потрібно вміти в цих відносинах правильно вибудовувати комунікацію, і Україна намагається це робити, і в України це виходить. На різних рівнях, перш за все, на рівні президента", - підкреслив він в інтерв'ю УНІАН.

Представник ОП нагадав, що до Саміту миру ще залишається час і ще заплановані зустрічі президента на різних майданчиках, зокрема G7, де можна буде "правильно розставити акценти".

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"Що таке Саміт миру. На мій погляд - це майданчик, який запропонував та ініціював створити президент України, на якому можна проговорити дуже важливі аспекти. Які: перше - це глобальне лідерство, друге - правила, які зараз Росія "обнуляє". Це спроба повернутися до міжнародного права", - зазначив він.

Радник глави ОП також вважає, що Саміт миру має дати можливість таким країнам, як США і Китай, проговорити ситуацію навколо порушення країною-агресором РФ базових міжнародних правил.

"Це не означає, що на цьому Саміті буде вирішено питання, як примусити Росію до усвідомлення своєї нікчемності й усвідомлення того, що вона зобов'язана програти. Але давайте проговоримо, що нам робити з точки зору глобального лідерства і глобальних правил", - додав Подоляк.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру - останні новини за темою

Раніше стало відомо, хто представить США на Саміті миру. Віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс очолить делегацію США на глобальному Саміті миру в Швейцарії, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Росія підготувала спецоперацію, зокрема, дипломатичного тиску, щоб перешкодити Україні зібрати велику кількість учасників. Сама країна-агресор, зі зрозумілих причин, на захід не запрошена.

Раніше повідомлялося, що Пекін відмовився від участі в саміті миру, пояснюючи це тим, що виступає лише за ті події щодо врегулювання "українського конфлікту", де однаково буде представлено позицію і України, і Росії.

/ Главред

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