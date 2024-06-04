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Байден про мир в Україні: "Це необов'язково означає НАТО"

Яна Ставська
4 червня 2024, 16:47оновлено 4 червня, 17:18
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У разі падіння України наступною буде Польща, впевнений американський глава.
Байден про мир в Україні: 'Це необов'язково означає НАТО'
Байден озвучив, як бачить завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, armyinform.com.ua

Мир в Україні необов'язково означає, що Україна вступить до НАТО, зазначив в інтерв'ю TIME американський президент Джо Байден.

Байден додав, що мир має виглядати як гарантія, що Росія "ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, не окупує Україну", повторивши "ніколи" чотири рази.

"Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, що вони будуть частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними відносини, як з іншими країнами, такі, що ми постачаємо зброю, щоб вони могли захищати себе в майбутньому", - сказав Байден.

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Він додав, що в разі падіння України наступною буде Польща, а потім увесь світ побачить, як країни, що є сусідами з Росією, шукатимуть "свої власні компроміси".

Байден зізнався, що "саме він був тим, хто сказав, що не готовий підтримати натоїзацію України".

НАТО та Україна - останні новини

Українська влада заявляла, що очікує влітку запрошення України до НАТО. Однак цього не станеться.

На зустрічі у Вашингтоні Україні дадуть лише "політичний сигнал", що стане частиною загального пакету безпеки.

У США зазначали, що членом НАТО Україна може стати лише після завершення війни із Росією.

Наразі Україна підписує з країнами Європи окремі гарантії безпеки, які передбачають технічну та фінансову допомогу, а також постачання необхідного озброєння українським Силам оборони у наступні роки.

Що таке Рада Україна-НАТО?

Рада Україна - НАТО - орган, що координує відносини України і НАТО, створений на Вільнюському саміті 2023 року. До 2023 року функції Ради Україна - НАТО виконувала Комісія Україна - НАТО.

До 2023 року Комісія Україна - НАТО була вищим органом, який проводив консультації щодо розвитку партнерських відносин Україна - НАТО та спрямовував заходи в плані практичного співробітництва. Вона також була форумом для консультацій між Україною та країнами-членами Альянсу з тих безпекових питань, що викликають обопільну зацікавленість, включно з війною Російської Федерації проти України, пише Вікіпедія.

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