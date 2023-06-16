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США відправить Україні гуманітарки на 205 мільйонів доларів

Юлія Куришко
16 червня 2023, 19:47 оновлено 16 червня, 19:51
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Ці гроші також підуть на підтримку членів сімей переміщених чи розділених українців.
США відправить Україні гуманітарки на 205 мільйонів доларів
США передасть гуманітарну допомогу Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, соцмережі

Сполучені Штати Америки надають додаткову гуманітарну допомогу на суму 205 мільйонів доларів народу України, який постраждав від жорстокої війни Росії.

Черговий пакет гуманітарної допомоги включає продовольство, фінансування житла, медичних послуг та інших потреб українців, які зазнали російської агресії.

"США передасть українському народу критично важливу підтримку, включаючи продовольство, безпечну питну воду, послуги у сфері освіти, засоби існування, юридичну допомогу, доступне житло, охорону здоров'я та багато іншого", - заявив Блінкен, передає Голос Америки.

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За його словами, ці гроші також допоможуть підтримувати членів сімей переміщених чи розлучених українців. Понад 6 мільйонів людей залишили Україну і понад 5 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами з початку російського вторгнення у лютому 2022 року.

Військова допомога Україні

США оголосять про пакет військової допомоги на $2 млрд. Про новий пакет військової допомоги оголосили 9 червня. Це відбудеться на фоні того, що військові аналітики говорять про початок контрнаступу України.

Південна Корея таємно передає Києву сотні тисяч артилерійських снарядів. Згідно з конфіденційною домовленістю, Сеул передає снаряди США, які, в свою чергу, організували їхню відправку в Україну.

Члени НАТО можуть відправити війська в Україну. Держави-члени НАТО можуть відправити війська в Україну. Таке рішення може бути ухвалено, якщо Україна не отримає гарантій членства і гарантій безпеки.

У Конгресі США намагаються прискорити постачання Україні "зброї для перемоги". Головною метою допомоги Україні має стати перемога, а не оборона. Саме від цього слід відштовхуватися, надаючи будь-яку допомогу Києву.

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війна в Україні новини США гуманітарна допомога
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