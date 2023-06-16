США відправить Україні гуманітарки на 205 мільйонів доларів

Ці гроші також підуть на підтримку членів сімей переміщених чи розділених українців.

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США передасть гуманітарну допомогу Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, соцмережі

Сполучені Штати Америки надають додаткову гуманітарну допомогу на суму 205 мільйонів доларів народу України, який постраждав від жорстокої війни Росії.

Черговий пакет гуманітарної допомоги включає продовольство, фінансування житла, медичних послуг та інших потреб українців, які зазнали російської агресії.

"США передасть українському народу критично важливу підтримку, включаючи продовольство, безпечну питну воду, послуги у сфері освіти, засоби існування, юридичну допомогу, доступне житло, охорону здоров'я та багато іншого", - заявив Блінкен, передає Голос Америки.

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За його словами, ці гроші також допоможуть підтримувати членів сімей переміщених чи розлучених українців. Понад 6 мільйонів людей залишили Україну і понад 5 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами з початку російського вторгнення у лютому 2022 року.

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