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Південна Корея таємно передає Києву сотні тисяч артилерійських снарядів - WSJ

Анна Ярославська
25 травня 2023, 12:34 оновлено 25 травня, 12:41
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Відправка артилерійських снарядів з Південної Кореї здійснюється через США.
Південна Корея, війна в Україні
Південна Корея передає Україні артилерійські снаряди / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, pixabay.com

Південна Корея почала передавати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів. Згідно з конфіденційною домовленістю, Сеул передає снаряди США, які, в свою чергу, організували їхню відправку в Україну.

Як пише Wall Street Journal, передача Сеулом артилерійських снарядів для України - це "крок, який, за словами американських офіційних осіб, зробить запланований Києвом наступ проти російських військ ефективним і дозволить Білому дому відкласти ухвалення рішення про постачання касетних боєприпасів, заборонених багатьма країнами".

Білий Дім і представник південнокорейського уряду в Сеулі відмовилися від коментарів.

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Водночас Пентагон визнав, що веде переговори з Сеулом про покупку боєприпасів у Південної Кореї. Однак у Міноборони США відмовилися повідомити, яким чином відбувається передача снарядів і коли вона повинна бути завершена.

WSJ зазначає, що позиція Сеула змінилася після візиту президента Південної Кореї Юн Сокола до Вашингтона минулого місяця. Тоді Вашингтон і Сеул оприлюднили спільну декларацію з питань безпеки.

У листопаді Сеул пообіцяв надати Україні артилерію, але потім почав ухилятися.

США місяцями просили про допомогу, оскільки власні запаси артилерії Пентагону скорочуються. З лютого 2022 року Штати надали Україні понад 2 мільйони 155-міліметрових артснарядів.

Пентагон здійснив рейд на власні запаси снарядів у Німеччині, Ізраїлі, Кувейті та Південній Кореї, щоб поповнити дефіцит.

Витоки секретних документів свідчать, що в березні південнокорейські чиновники були стурбовані тим, що відправка снарядів порушить політику країни, яка в той час надавала Україні лише нелетальну підтримку, але вони також не хотіли відмовляти союзнику.

Візит Олени Зеленської до Республіки Корея

16 травня перша леді України Олена Зеленська розпочала візит до Республіки Корея, в рамках якого взяла участь у конференції "Азіатське лідерство". У перший день візиту дружина глави Української держави провела зустріч з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.

Вона подякувала за підтримку формули миру президента України Володимира Зеленського.

Перша леді передала Юн Сок Йолю особистий лист та пропозицію від президента України відвідати нашу країну для продовження діалогу між державами.

Інші новини:

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