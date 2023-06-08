УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Члени НАТО можуть відправити війська в Україну - The Guardian

Анна Ярославська
8 червня 2023, 07:20 оновлено 8 червня, 08:38
284
Держави-члени НАТО можуть відправити війська в Україну. Таке рішення може бути ухвалено, якщо Україна не отримає гарантій членства і гарантій безпеки.
Андерс Фог Расмуссен, НАТО
Члени НАТО можуть відправити війська в Україну, вважає Андерс Фог Расмуссен / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що в рамках дискусії про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть погодитися на введення на українську територію своїх військ.

Як пише The Guardian, якщо НАТО не зможе ухвалити рішення про кроки щодо членства України або її гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, "існує чітка можливість того, що деякі країни можуть вжити заходів індивідуально".

"Відомо, що Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні. І я не виключаю, що Польща буде ще більше залучена в цьому контексті на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, можливо, навіть з можливістю введення військ на місцях", – вважає Расмуссен.

відео дня

За словами колишнього генсека Альянсу, Варшава "серйозно розгляне можливість створення коаліції бажаючих, якщо Україна нічого не отримає у Вільнюсі", а для України було б цілком законно звернутися за такою військовою допомогою.

На заяву ексглави НАТО відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Я дякую Андерсу Фогу Расмуссену за його позицію, як і за публічну підтримку думки, що Україну небезпечно залишати в приймальні НАТО на невизначений термін. Дуже важливо, щоб наша держава отримала запрошення до Альянсу", - написав він у Telegram.

Зазначимо, Андерс Фог Расмуссен - один з розробників проекту гарантій безпеки для України, відомого як "Київський компакт з безпеки".

Офіційні представники Альянсу і західних держав неодноразово категорично відкидали можливість введення власних військ в Україну, стверджуючи, що це заклало б початок прямої конфронтації НАТО й Росії.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який пройде 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі.

Столтенберг висловив сподівання, що президент України зможе бути присутнім на саміті НАТО особисто.

На липневому саміті НАТО Україна хотіла б отримати політичне рішення про підтримку її вступу в НАТО, хоча країна розуміє, що стати повноцінним членом зможе тільки після завершення бойових дій.

Членство України в НАТО

Україна офіційно вступила в кіберцентр при НАТО. У Таллінні офіційно підняли державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру.

У травні парламент Естонії прийняв заяву на підтримку вступ України до НАТО, за це проголосували 92 депутати зі 101.

Сенат Польщі одноголосно підтримав вступ України до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, впевнені польські сенатори.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ України до НАТО залежить від перемоги над Росією. На саміті НАТО в липні країни Альянсу можуть узгодити багаторічну програму військово-технічної допомоги для України.

Інші новини:

НАТО Андерс Фог Расмуссен новини України та світу Андрій Єрмак
Реклама

Головне за день

Армія РФ втратили першу лінію оборони на Херсонщині: лінія фронту змінилася – ISW

Армія РФ втратили першу лінію оборони на Херсонщині: лінія фронту змінилася – ISW

07:56 Україна
Окупанти забрали всі плавзасоби і не випускають людей з Олешок - мер

Окупанти забрали всі плавзасоби і не випускають людей з Олешок - мер

07:55 Україна
Члени НАТО можуть відправити війська в Україну - The Guardian

Члени НАТО можуть відправити війська в Україну - The Guardian

07:20 Світ
Всі головні новини

Останні новини

08:38

Як оформити відстрочку від мобілізації військкоматі: пояснення адвоката

07:56

Армія РФ втратили першу лінію оборони на Херсонщині: лінія фронту змінилася – ISWФотоВідео

07:55

Окупанти забрали всі плавзасоби і не випускають людей з Олешок - мерВідео

07:20

Члени НАТО можуть відправити війська в Україну - The Guardian

06:38

Росія відповідальна за руйнування Каховської ГЕС - Білий дімВідео

Росія готова кинути Крим, Кремль вже розуміє свою поразку - ГончарРосія готова кинути Крим, Кремль вже розуміє свою поразку - Гончар
06:17

Підрив Каховської ГЕС: які виклики постають перед Україною?Погляд

05:00

"Підрозпухла": співачка Валерія розправила щоки

04:30

"Центр не керує ситуацією": уже є перша ознака початку розвалу РФ – ОгризкоВідео

04:00

Яке сьогодні свято 8 червня: що сталося у світі та кого вітати

Реклама
03:43

Стала невпізнанною: діва Кончіта Вурст кардинально змінила імідж

03:13

Чому геніальні господині в СРСР мили вікна оцтом, а посуд содою

02:40

Громадянська війна у Росії: експерт пояснив про ситуацію у Бєлгороді

01:55

Не лише для зупинки контрнаступу: експерт пояснив, навіщо РФ підрив Каховської ГЕСВідео

00:21

"Я віддаю накази": Зеленський сказав, чи причетна Україна до подій на території РФ

00:03

"З бабусею важко працювати": популярний російський артист принизив Долину

07 червня, середа
23:42

"Я звір": голлівудська актриса показала, як голить своє обличчя

23:41

"Людина-павук" Том Холланд "зламався": актор припиняє кар'єру

23:37

Найсуворіший день в році: прикмети 9 червня і що не можна робитиВідео

23:26

Країни НАТО можуть відправити війська в Україну - РасмуссенВідео

23:21

Путін цинічно зібрався "рятувати" людей на другий день після підриву ГЕСФотоВідео

Реклама
22:59

"Російський олігарх запрошував": Байкова зізналася, чи отримувала гроші за інтимВідео

22:58

"На черзі 2 небезпечних хвороби": вчений розповів про загрозу після підриву Каховської ГЕСВідео

22:31

На Херсонщині плавають тіла потопельників, а окупанти не дають рятувати людей - ЗеленськийФотоВідео

22:08

Чоловік Наташі Корольової Тарзан зганьбив співачку на всю РосіюВідео

22:02

"Буде ще більше": стало відомо про перших загиблих через підрив Каховської ГЕСВідео

21:50

Чому в четвер потрібно пити каву з корицею - лише мудрі люди знають відповідь

21:32

Молили про допомогу: з Олешків евакуювали жінку з дітьми, яким дроном передали водуФотоВідео

21:26

Чому свекрусі не можна мити посуд у невістки: що означає древня прикмета

20:49

"Я в шоці": Зеленський без поблажок розніс ООН і Червоний хрест через підрив ГЕСВідео

20:36

Сергій Стерненко. Окупанти радіють підриву ГЕС, а "опозиція" відмазує РосіюВідеоблоги

20:21

"Спітнілий комік": американський телеведучий звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕСФотоВідео

20:11

На прилавки України потрапив продукт із небезпечним для життя хімпрепаратом

20:10

Серед опозиціонерів РФ знайшлися адвокати Путіна: "може, гребля впала сама?"Погляд

19:28

Шквали атакують Україну: синоптики попередили про неприємностіВідео

19:14

Путін вчергове вирішив полякати Захід своїм божевіллямПогляд

19:03

Під воду пішли 80% Олешок: окупанти розстрілюють за спробу врятуватисяВідео

18:51

Що робити з поліетиленовими пакетами: 5 способів несподіваного застосування

18:46

"В обличчя плюнули": 73-річна Бабкіна жорстко накинулася на Пугачову

18:35

Кубраков: з підтоплених районів Херсонщини евакуйовано 1700 людей

18:20

"Зібрати тривожну валізку і документи": жителів Енергодара просять покинути містоВідео

Реклама
18:13

"За спиною розстрілювали дрг-шника": Огневич поділилася моторошними спогадами

17:58

Наомі Кемпбелл показала рідкісне фото дочки від сурогатної мами

17:56

Трагедія величезна: ще одне місто в Херсонській області на 100% йде під водуВідео

17:53

Великі літери і нахил: як дізнатися характер людини по почерку

17:22

"Це неправда": контрнаступ ЗСУ ще не починався - ДаніловВідео

17:20

Favbet Foundation і ФК "Колос" передали ЗСУ два позашляховики

17:06

Підтвердилося найгірше - у Шеннен Доерті виявилися метастази в головному мозку

17:01

Зурочення чи очищення: навіщо люди залишають сіль під ліжком і на порозі

16:54

"Вони так по-дикунськи це бачать": в Міноборони назвали ціль РФ у підриві дамби ГЕСФотоВідео

16:47

Неприємні наслідки і велика сварка: чому не можна залишати брудний посудВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти