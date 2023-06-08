Члени НАТО можуть відправити війська в Україну - The Guardian

Держави-члени НАТО можуть відправити війська в Україну. Таке рішення може бути ухвалено, якщо Україна не отримає гарантій членства і гарантій безпеки.

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Члени НАТО можуть відправити війська в Україну, вважає Андерс Фог Расмуссен / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що в рамках дискусії про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть погодитися на введення на українську територію своїх військ.

Як пише The Guardian, якщо НАТО не зможе ухвалити рішення про кроки щодо членства України або її гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, "існує чітка можливість того, що деякі країни можуть вжити заходів індивідуально".

"Відомо, що Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні. І я не виключаю, що Польща буде ще більше залучена в цьому контексті на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, можливо, навіть з можливістю введення військ на місцях", – вважає Расмуссен.

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За словами колишнього генсека Альянсу, Варшава "серйозно розгляне можливість створення коаліції бажаючих, якщо Україна нічого не отримає у Вільнюсі", а для України було б цілком законно звернутися за такою військовою допомогою.

На заяву ексглави НАТО відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Я дякую Андерсу Фогу Расмуссену за його позицію, як і за публічну підтримку думки, що Україну небезпечно залишати в приймальні НАТО на невизначений термін. Дуже важливо, щоб наша держава отримала запрошення до Альянсу", - написав він у Telegram.

Зазначимо, Андерс Фог Расмуссен - один з розробників проекту гарантій безпеки для України, відомого як "Київський компакт з безпеки".

Офіційні представники Альянсу і західних держав неодноразово категорично відкидали можливість введення власних військ в Україну, стверджуючи, що це заклало б початок прямої конфронтації НАТО й Росії.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який пройде 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі.

Столтенберг висловив сподівання, що президент України зможе бути присутнім на саміті НАТО особисто.

На липневому саміті НАТО Україна хотіла б отримати політичне рішення про підтримку її вступу в НАТО, хоча країна розуміє, що стати повноцінним членом зможе тільки після завершення бойових дій.

Членство України в НАТО

Україна офіційно вступила в кіберцентр при НАТО. У Таллінні офіційно підняли державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру.

У травні парламент Естонії прийняв заяву на підтримку вступ України до НАТО, за це проголосували 92 депутати зі 101.

Сенат Польщі одноголосно підтримав вступ України до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, впевнені польські сенатори.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ України до НАТО залежить від перемоги над Росією. На саміті НАТО в липні країни Альянсу можуть узгодити багаторічну програму військово-технічної допомоги для України.

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