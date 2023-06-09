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США оголосять про пакет військової допомоги на $2 млрд - Bloomberg

Анна Ярославська
9 червня 2023, 06:40 оновлено 9 червня, 06:45
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Про новий пакет військової допомоги оголосять 9 червня. Це відбудеться на фоні того, що військові аналітики говорять про початок контрнаступу України.
ЗРК Patriot, прапори України та США
США оголосять про новий пакет військової допомоги на $2 млрд - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

Пентагон має намір оголосити про надання Україні довгострокового пакету військової допомоги, який включатиме засоби протиповітряної оборони на суму понад 2 мільярди доларів. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела

Гроші, які будуть виділені в рамках ініціативи з надання допомоги Україні в сфері безпеки, підуть на закупівлю пускових установок і ракет Hawk, а також ракет GEM-T і PAC-3 для ЗРК Patriot.

Про новий пакет військової допомоги оголосять у п'ятницю, 9 червня. Це відбудеться на фоні того, що військові аналітики говорять про початок довгоочікуваного контрнаступу України.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові нібито пішли в контрнаступ, відкриваючи вирішальний етап у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. У ніч на 7 червня ЗСУ посилили удари по позиціях окупантів. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на українських військових, які говорили на правах анонімності.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська армія, яка вже готова до контрнаступу, ще не пішла в атаку, попри різні заяви російських пропагандистів.

"Все це неправда. Коли все це почнеться, це вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, побачать", - сказав Данілов 7 червня.

Раніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією, заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних сил України і посадити Київ та Москву за стіл переговорів. Орбан також поскаржився, що йому, мовляв, важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який "виступає за мир".

Дивіться відео про те, як тема контрнаступу ЗСУ викликає дикий жах і страх у Кремлі:

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