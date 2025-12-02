НАТО розробило "план Б": що застосує Альянс, якщо Путін відкине переговори

Яльянс опрацьовує різні сценарії розвитку подій у відповідь на останні дипломатичні зусилля

Союзники наголошують на територіях та гарантіях як ключових для мирної угоди / Колаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, сайт Кремля, freepik.com

Союзники НАТО підтримують мирні ініціативи США

У разі провалу дипломатії НАТО має "План Б"

Території та гарантії безпеки — найскладніші питання угоди

Європейські союзники по НАТО підтримують мирні ініціативи США щодо України, але сумніваються у їхній ефективності. У разі провалу дипломатичних зусиль Альянс розглядає альтернативні сценарії, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дипломатів із держав-членів НАТО.

Один зі співрозмовників зазначив, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи готовий грати конструктивну роль у переговорах, натомість посилюючи атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Інше джерело відзначило, що нинішній момент у дипломатії критичний через інтенсивність подій, але остаточну оцінку можна буде дати після повернення Стіва Віткоффа з Москви.

"Європейські погляди присутні за столом переговорів", – повідомляють дипломати, додаючи, що російському керівництву буде представлено оновлений мирний план.

Ключові питання мирної угоди

Найскладнішими питаннями можливої мирної угоди залишаються території та безпекові гарантії, при цьому будь-які домовленості мають бути узгоджені з Україною.

Ще один співрозмовник припустив, що Путін навряд чи погодиться на компроміс. У разі провалу мирних зусиль європейські партнери планують перейти до альтернативних кроків:

"План Б для нас досить простий. Це збільшення підтримки України, більше зброї для України на полі бою, більша підтримка їхньої економіки та посилення санкцій проти Росії," – пояснив він.

Союзники також наголошують, що незалежно від результату війни Росія залишатиметься потенційною загрозою, здатною швидко реалізовувати власні амбіції, зокрема нарощувати війська на Північному Заході.

"Це станеться швидше після війни… Це радше питання в тому, щоб забезпечити, щоб ми нарощували свої війська і створювали відповідний промисловий потенціал досить швидко, щоб ми були готові насамперед до стримування," – додав один зі співрозмовників.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи спрацює мирний план Трампа: думка експерта

Політтехнолог Тарас Загородній переконаний, що мирний план Дональда Трампа не матиме результату, оскільки позиція Кремля залишається незмінною.

За словами експерта, Володимир Путін продовжує спиратися на тези, озвучені ним у два ключові моменти — 17 червня 2023 року та 14 червня 2024 року.

Як нагадує Загородній, у першому виступі йшлося про так звані "стамбульські угоди", де російська сторона вимагала скорочення української армії, контролю над важким озброєнням та інші нереалістичні для України умови. Другий виступ був присвячений "умовам припинення вогню" — Путін наполягав на виході України з чотирьох окупованих областей і відмові від членства в НАТО.

Експерт підкреслює, що Кремль не збирається відходити від цих вимог, оскільки Путін не може дозволити собі виглядати слабким.

На думку Загороднього, головний пріоритет України залишається незмінним — нарощування виробництва зброї та посилення ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Він зазначає, що Кремль ще не довів, як переживе майбутню зиму за умов таких атак.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прагнення Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні, на думку єврокомісара з питань юстиції та демократії Майкла Макграта, не повинні дати можливість російському лідеру Володимиру Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, вчинені російськими окупаційними силами.

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба на Форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека" висловив думку, що Україну чекає тактична поразка, але стратегічна перемога.

Нагадаємо, що У Кремлі намагаються уникнути публічного обговорення результатів зустрічі між США і Росією 2 грудня. Таким чином РФ розраховує приховати ймовірне відкидання американо-української мирної пропозиції.

