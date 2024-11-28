РФ готує напад на НАТО найближчими роками: розвідка Німеччини б'є на сполох

Росія може розколоти НАТО ще до початку війни, переманивши окремих країн-членів, припустив

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Росія готує нову війну / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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РФ здатна напасти НАТО в найближчі роки

Потенційними цілями може бути острів Шпіцберген або країни Балтії

Напад Росії реальний вже через 4-6 років

Росія може напасти на НАТО найближчими роками. Кремль може здійснити обмежену військову операцію проти Альянсу, про широкомасштабний напад не йдеться. Про це заявив очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, пише Zeit.

За його словами, РФ готується до війни із Заходом, і військова конфронтація стає для країни-агресорки "можливим варіантом". Каль припускає, що до кінця десятиліття російські війська будуть готові до нападу. на арктичний острів Шпіцберген або на країни Балтії під приводом захисту російських меншин.

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На його думку, широкомасштабного нападу на європейських члленів НАТО не буде, натомість Росія може здійсними обмежену операцію - наприклад вторгнення на арктичний острів Шпіцберген з метою "зачистки території" або в країни Балтії під приводом захисту російських меншин.

Каль вважає, що такі операції можуть бути спрямовані на підрив статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону, і на розкол НАТО. Він додав, що в Росії є сумніви щодо ефективності колективної безпеки Північноатлантичного альянсу в надзвичайних ситуаціях.

"Якщо такі погляди візьмуть гору в російському керівництві, ризик військового конфлікту в найближчі роки також зросте", - зазначив глава німецької розвідки.

Також Каль припустив, що Росія може спробувати розколоти НАТО ще до початку війни, зокрема через переманювання окремих країн-членів на свій бік. Володимир Путін, за його словами, буде "випробовувати червоні лінії Заходу" і піде на ескалацію.

Витрати НАТО на оброну / Інфографіка: Главред

Заява керівника ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву глави розвідки Німеччини Бруно Каля. Він заявив, що РФ здатна напасти на країни Балтії вже через 4-6 років.

"Почули нарешті. Казав раніше, що до нападу на країни Балтії лишилося 4-6 років", - зазначив Коваленко.

За його словами, деякі країни досі впевнені в своїй безпеці, оскільки більшість російських військ зосереджено в Україні. Проте, як наголосив Коваленко, Росія готує економіку та людей до війни із Заходом.

"Сьогодні ресурсів нема, але за 4-6 років за нинішніх обставин вони будуть в РФ та їх союзників. Треба нарешті почати накопичувати Таурус. Не даєте його нам, то хоч почніть робити та накопичувати для себе", - додав керівник ЦПД.

Напад РФ на НАТО - прогнози

Як повідомляв Главред, Росія не має шансів у війні з НАТО. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко впевнений, що у випадку конвенційного конфлікту російські окупанти не здатні протистояти силам Альянсу.

Натомість генерал-майор Крістіан Фройдинг заявив, що російська армія може відновити свої сили за наступні 5 років, що дозволить їй здійснити агресію проти НАТО. Він підкреслив, що Росія залишається найбільшою загрозою для Західної Європи.

За словами колишнього керівника служби безпеки Литви Даріуса Яунішкіса, Росія готується до затяжної війни з НАТО, але Путін не зможе здійснити збройний напад на країни Альянсу в найближчі 7-10 років через ослаблений військовий потенціал. Кремль прагне відновлення Російської імперії і націлився на країни Балтії, Україну, Польщу та частину Фінляндії.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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