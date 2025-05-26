У Бундесвері назвали крайні терміни, коли РФ буде здатна атакувати країни НАТО

Глава німецького генштабу наказав переозброїти армію через загрозу з боку РФ.

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Генінспектор Бундесверу встановив дедлайн для підготовки до війни з РФ / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Міноборони РФ, сайт Кремля

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Яку зброю у ФРН має бути придбано в першу чергу

У якому році армія РФ буде готова на агресію проти території НАТО

Глава оборонного відомства Німеччини Карстен Бреєр наказав повністю переозброїти німецьку армію до 2029 року, пише Reuters, посилаючись на відповідну директиву.

Згідно з оцінками Бреєра та інших чиновників, до цього часу Росія може відновити свої сили достатньою мірою, щоб атакувати територію НАТО.

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Як зазначає видання, у директиві Бреєр встановлює пріоритети для зброї, яка має бути придбана або розроблена насамперед. Серед них, зокрема, зміцнення ППО Німеччини, зокрема, з метою перехоплення безпілотників.

Ще одним пріоритетом є здатність завдавати глибоких точних ударів, ефективно вражаючи цілі на відстані понад 500 кілометрів (310 миль) і далеко за лінією фронту.

Бреєр наполягає на поповненні запасів боєприпасів Німеччини, і також наказує Німеччині підвищити цільові показники за всіма типами боєприпасів.

Інші пріоритети, перераховані в документі, охоплюють швидке розширення можливостей Німеччини в галузі радіоелектронної боротьби і створення стійкої системи "наступальних і оборонних можливостей" у космосі.

Раніше командувач армії Альфонс Майс сказав, що масштабна соціальна і промислова мобілізація Росії свідчить про те, що російські сили швидко набирають вогневу міць.

"З 2029 року, найпізніше, російські сили будуть здатні на звичайну агресію проти території НАТО у великих масштабах. Але вони можуть почати випробовувати нас набагато раніше", - сказав він.

Війна Росії і НАТО - прогнози

Як повідомляв Главред, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив, що країна-агресор РФ не налаштована на мир, навпаки, вона готується до нових наступів, тисне на дипломатичному фронті, нарощує військові угруповання. Економіка Росії перебуває в дуже важкому стані, але для фінального ривка Кремль ще може сконцентрувати ресурси.

Якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно за п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.

РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, прагнутиме вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

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