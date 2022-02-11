"Інформаційна атака": в МЗС РФ відреагували на новини щодо вторгнення в Україну

Як заявили в МЗС Росії, проти Москви ведеться "скоординована інформаційна атака".
У МЗС Росії відреагували на новини про загрозу вторгнення в Україну - там заявили, що вони є "дискредитацією вимог Москви" по так званим "гарантіям безпеки".
Російський МЗС поскаржився на "інформаційну атаку", повідомляє ТАСС.
Як заявили в МЗС Росії, проти Москви ведеться "скоординована інформаційна атака". У відомстві зазначили, що її мета - "дискредитація російських вимог" щодо "гарантій безпеки".
Російське міністерство вкотре звинуватило захід у нібито "військовому освоєнні" України. Крім того, там заявили про "змову" ЗМІ та урядів західних країн для "нагнітання напруженості" навколо України.
Можливе вторгнення Росії в Україну
8 лютого резидент США Джо Байден заявив, що господар Кремля Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.
Раніше видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і знаходяться "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.
Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.
11 лютого президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС.
США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну в найближчі кілька днів, пише The Guardian.
Відповідне звернення американського президента до союзників послідувало за нарадою оперативного штабу в Білому домі. В ході цих переговорів обговорювалися останні розвідувальні дані про нарощування російської військової могутності і погляди Путіна.
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