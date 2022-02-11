Ізраїль терміново вивозить сім'ї дипломатів з Києва

Ізраїль вивозить сім'ї дипломатів і рекомендує відмовитися від поїздок в Україну / "УНІАН"

Влада Ізраїлю оголосила про вивезенні сімей дипломатів з Києва. Також ізраїльтянам рекомендовано відмовитися від поїздок в Україну на тлі загрози вторгнення Росії, інформує Ізраїльський телеканал Kan.

За його даними, Міністерство закордонних справ Ізраїлю ввечері 11 лютого випустило попередження про поїздки в Україну. Крім того, МЗС оголосив про евакуацію сімей дипломатів і співробітників посольства в Києві.

"Після ескалації ситуації навколо України МЗС рекомендує громадянам Ізраїлю, які проживають в країні, розглянути можливість залишитися там і ні в якому разі не наближатися до гарячих точок", - цитує телеканал заяву відомства.

Міністерство також рекомендувало громадянам Ізраїлю відмовитися від поїздок в Україну.

Загроза вторгнення Росії та евакуація дипломатів

У Росії заявили, що готові відвести війська якщо Захід та Київ підуть на поступки Москві. Для зниження градуса напруженості біля українського кордону РФ вимагає припинення спільних навчань ЗСУ і НАТО, поставок Україні озброєнь, виведення з території держави військових радників і інструкторів заходу, відмови Києва від вступу в НАТО і обрання позаблокового статусу. При цьому Альянс нібито повинен скасувати свою політику "відкритих дверей".

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Також повідомлялося, що вже низка країн відкликає дипломатів з України на тлі загрози вторгнення РФ. 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий". При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.