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США підуть на кардинальні заходи заради миру в Україні: ЗМІ дізналися деталі

Сергій Кущ
29 листопада 2024, 20:22
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З'явилися деталі плану Кіта Келлога.
США підуть на кардинальні заходи заради миру в Україні
США підуть на кардинальні заходи заради миру в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Як у Трампа планують реалізувати мирний план
  • Основні пункти цього плану

CNN розкрило деталі плану Кіта Келлога, призначеного Дональдом Трампом спецпредставником із врегулювання російсько-української війни.

Згідно з матеріалом, США готові зняти санкції проти Росії в рамках можливої мирної угоди з Україною, пише Главред.

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Основні положення плану включають:

  • "Заморожування" поточної лінії фронту і створення демілітаризованої зони.
  • Часткове послаблення санкцій для Росії за умови початку переговорів. Повне зняття санкцій можливе тільки за умови укладення мирної угоди, прийнятної для Києва.
  • Запровадження спеціального збору на експорт російських енергоносіїв, кошти від якого будуть спрямовані на відновлення України.
  • Зобов'язання України домагатися повернення окупованих територій виключно дипломатичним шляхом, без відмови від своїх претензій.

Келлог підкреслює, що реалізація останнього пункту стане ймовірною лише в разі зміни влади в Росії.

Він також заявив, що Україні слід було надати більше озброєння як до, так і відразу після початку вторгнення, щоб дати їй можливість здобути перемогу.

"Це похмурий компроміс для похмурої війни. Але це може не закінчитися і відкрити нову главу, де єдність і підтримка Заходу починають руйнуватися, а Путін, як за столом переговорів, так і на фронті, наближається до своїх цілей", - йдеться в матеріалі.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 серпня Великобританія ввела нові санкції проти Росії, включивши до списку Повітряно-космічні сили, 924-й Державний центр безпілотної авіації та Командування військово-транспортної авіації РФ, йдеться в повідомленні прес-служби британського уряду.

1 вересня президент України підписав рішення про санкції проти колабораціоністів та осіб, причетних до підтримки російської авіаційної інфраструктури. Про це повідомив Володимир Зеленський.

23 серпня міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти понад 60 російських технологічних і оборонних компаній та осіб, пов'язаних з обходом санкційних обмежень.

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Хто такий Кіт Келлог

Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса.

Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI.

Келог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки.

Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка насамперед, Росія і Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу.

"Ми говоримо українцям: Ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: Він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - говорив Келлог у червні.

При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй всю її територію" і не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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