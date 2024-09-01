Щоб росіяни відчули, що таке війна: Зеленський підписав новий пакет санкцій

Президент України Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій вони стосуються колаборантів і тих, хто забезпечує роботу авіаційної інфраструктури РФ.

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Зеленський ввів нові санкції / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Президент підписав рішення, згідно якого вводяться санкції проти колаборантів, а також осіб, які мають відношення до забезпечення авіаційної інфраструктури Росії. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Як сказав глава держави, він сьогодні підписав ряд рішень, які раніше були прийняті на засіданні РНБО.

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"Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень - санкції РНБО. Майже 150 суб’єктів - юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло - на війну", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський / Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Крім того, президент підкреслив, що сьогодні важливо, щоб українські санкції були синхронізовані із світовими.

Санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, напередодні Дня незалежності України США ввели нові жорсткі санкції проти Росії. Під удар потрапили понад 60 російських компаній, більше 100 юридичних та фізичних осіб.

Також влітку країни Європейського Союзу запровадили проти Росії ряд санкцій, які повинні перекрити "кисень" російському бізнесу та економіці.

Нагадаємо, що в ISW розповіли про обхід санкцій і розкрили, як Росія закуповує військове обладнання на Заході. Російська компанія в основному закуповувала компоненти для радіолокаційного обладнання та програмованих контролерів для військових літаків.

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