ЄС готує новий вид санкцій проти Росії: що передбачається - ЗМІ

Європейський Союз планує запровадити новий режим санкцій, орієнтований на протидію гібридним загрозам з боку Росії. Про це написав на своєму блозі у соцмережі X (колишній Twitter) журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
За його словами, посли ЄС мають узгодити цей тематичний санкційний пакет 2 жовтня, і він буде формалізований наступного тижня.
"Поки що немає імен, але вони будуть додані в майбутньому", – каже він.відео дня
Йозвяк наголосив, що спочатку обговорювався варіант загального санкційного режиму, але було вирішено зосередитися саме на гібридних загрозах, що походять від Росії.
Що таке санкції?
Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.
Санкції проти Росії - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 серпня Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії, включивши до списку Повітряно-космічні сили, 924-й Державний центр безпілотної авіації та Командування військово-транспортної авіації РФ, йдеться у повідомленні пресслужби британського уряду.
1 вересня президент України підписав рішення щодо санкцій проти колаборантів і осіб, причетних до підтримки російської авіаційної інфраструктури. Про це повідомив Володимир Зеленський.
23 серпня міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти понад 60 російських технологічних і оборонних компаній та осіб, пов'язаних з обходом санційних обмежень.
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