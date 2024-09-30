ЄС готує новий вид санкцій проти Росії: що передбачається - ЗМІ

Європейський Союз планує узгодити тематичний санкційний пакет щодо гібридних загроз від РФ 2 жовтня, зазначає журналіст.

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ЄС готує новий вид санкцій проти Росії / Колаж Главред, фото: Wikimedia.org, УНІАН

Європейський Союз планує запровадити новий режим санкцій, орієнтований на протидію гібридним загрозам з боку Росії. Про це написав на своєму блозі у соцмережі X (колишній Twitter) журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, посли ЄС мають узгодити цей тематичний санкційний пакет 2 жовтня, і він буде формалізований наступного тижня.

"Поки що немає імен, але вони будуть додані в майбутньому", – каже він. відео дня

Йозвяк наголосив, що спочатку обговорювався варіант загального санкційного режиму, але було вирішено зосередитися саме на гібридних загрозах, що походять від Росії.

Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 серпня Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії, включивши до списку Повітряно-космічні сили, 924-й Державний центр безпілотної авіації та Командування військово-транспортної авіації РФ, йдеться у повідомленні пресслужби британського уряду.

1 вересня президент України підписав рішення щодо санкцій проти колаборантів і осіб, причетних до підтримки російської авіаційної інфраструктури. Про це повідомив Володимир Зеленський.

23 серпня міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти понад 60 російських технологічних і оборонних компаній та осіб, пов'язаних з обходом санційних обмежень.

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