'Санкціями не злякати': Жорін попередив про появу на фронті військових із КНДР

Окремі військові фахівці з Північної Кореї давно вже проводять спільну роботу з армією країни-агресора РФ, заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін.
Як написав він у своєму Telegram-каналі, це можуть бути військові фахівці з систем ППО, а також інженери.
"Що стосується піхоти, то, вочевидь, це буде не наймотивованіша і найякісніша піхота, але це в будь-якому разі люди, які потрібні на фронті. І вплинути на ситуацію вони можуть суттєво навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу", - пояснив український військовий.
Водночас він уточнив, що залучення північнокорейських військових - цілком реальна подія.
"На відміну від наших партнерів, союзникам Росії нічого не заважає допомагати всім, чим вони можуть. Тим більше санкціями Північну Корею вже точно не налякати", - додав Жорін.
Хто такий Максим Жорін
Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.
Раніше повідомлялося, що Північна Корея могла відправити в РФ своїх елітних військових. КНДР відправила в Росію своїх військових з елітного підрозділу, які займатимуться в РФ навчанням окупантів.
Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив договір про стратегічне партнерство, який підписали російський диктатор Володимир Путін та очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, і пояснив, у чому його суть.
Як повідомлялося раніше, Північна Корея може допомагати Росії у війні не тільки снарядами, а й відправити свої війська в Україну. Йдеться про відправку на допомогу російським окупантам будівельних та інженерних підрозділів армії КНДР. Про це повідомила південнокорейська телекомпанія TV Chosun.
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