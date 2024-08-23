Жорсткий удар: США ввели нові санкції проти Росії та поплічників агресора

У п'ятницю, 23 серпня, міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до ухиляння країни-агресора Росії від західних санкцій та більш як 60 компаній РФ у технологічній та оборонній галузі.
Як йдеться у пресрелізі відомства, нові обмеження стосуються більш як десяти транснаціональних мереж, що беруть участь у закупівлі озброєння і техніки для РФ та підтримують військово-промислову базу ворога.
Цей пакет санкцій охоплює 16 юрисдикцій і понад 100 фізичних та юридичних осіб. Загалом новий санкційний перелік США налічує понад 400 фізичних та юридичних осіб.
Серед російських компаній, які попали під санкції ті, що займаються розробкою і модернізацією озброєнь, автоматизацією і робототехнікою, розробкою і придбанням електроніки подвійного призначення, цифровим спостереженням і штучним інтелектом.
Також Мінфін США наклав обмеження на підприємства, що займаються видобутком сталі, заліза та вугілля в РФ. Санкції зачепили і організації, які обслуговують ці компанії.
Що таке Міністерство фінансів США?
Міністерство фінансів США — один з виконавчих департаментів США. До завдань міністерства входять розробка й виконання економічної та грошової політики США, регулювання експорту та імпорту, фінансових організацій, збір податків, друк паперових доларів і карбування монет. Нині міністерство фінансів США має право фінансувати державні витрати за рахунок збору податків, запозичення у ФРС під випуск облігацій Казначейства, і збільшення державного боргу в обмеженнях, що встановлюються Конгресом, пише Вікіпедія.
Санкції Заходу проти Росії - що відомо
Декілька місяців тому США також запровадили санкції проти Росії. Вони спрямовані проти фізичних та юридичних осіб як у самій РФ, так і в третіх країнах, які допомагають окупантам у війні проти України.
Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Джеймс Кемерон закликав західні країни посилити санкційний тиск на країну-агресора Росію у відповідь на російські удари по енергосистемі України.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив анонс звернення до польського Сейму щодо запровадження санкцій проти російської та білоруської сільгосппродукції.
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