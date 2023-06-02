США допоможуть Україні створити "армію майбутнього": у Байдена зробили потужну заяву

США і союзники разом з Україною формують консенсус щодо основних умов "справедливого і міцного миру".

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Ентоні Блінкен оцінив перспективи створення нової української армії / УНІАН, 93 ОМБр Холодний Яр

Україна за допомогою Сполучених Штатів створить армію майбутнього, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Серед іншого, нова українська армія буде мати на озброєнні сучасні повітряні сили, ППО, бронетехніку і власне виробництво боєприпасів, цитує Reuters американського політика.

Блінкен також упевнений в тому, що сучасна українська армія буде мати можливість навчати і підтримувати в бойовій готовності свої сили і техніку.

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За його словами, зараз США і союзники разом з Україною формують консенсус щодо основних умов "справедливого і міцного миру" після закінчення війни з Росією.

Говорячи про ініціативи інших країн щодо припинення війни, держсекретар США заявив, що Вашингтон готовий заохочувати такі ініціативи за умови, що вони підтримують Статут ООН і принципи суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми підтримаємо зусилля — будь то Бразилія, Китай або будь-яка інша країна, — якщо вони допоможуть знайти шлях до справедливого і міцного миру", — додав Блінкен.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе вступити до Північноатлантичного Альянсу після перемоги у війні з агресором Росією.

На його думку, євроатлантична інтеграція Києва стане кращою гарантією безпеки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив, що він запросив президента Зеленського відвідати саміт Альянсу, який відбудеться 11-12 липня поточного 2023 року у Вільнюсі.

"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звичайно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну йде серйозна війна", — підкреслив Столтенберг.

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