6 країн готові відправити в Україну миротворців: чия участь малоймовірна

Дві країни хочуть отримати відповіді на багато питань, перш ніж відправляти миротворців.

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6 країн готові відправити миротворців в Україну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

Що відомо:

6 країн готові розгорнути війська в Україні

Німеччина, найімовірніше, не буде брати участі у миротворчій місії

Відмова США від відправки миротворців не скасує миротворчу місію

Вже 6 країн готові розгорнути свої миротворчі війська в Україні. Серед них Франція, Великобританія та країни Балтії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP та власні джерела.

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Водночас міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс та шведський міністр Пал Йонсон мають низку уточнювальних питань щодо цього.

"Яка потенційна місія, яка буде мета? Який мандат? Що ми будемо робити за різних сценаріїв, наприклад, якщо буде якась ескалація щодо Росії?" - сказав Рубен Брекельманс.

Він також переконаний, що "на борту" мають бути і США. Пал Йонсон захотів отримати відповіді на питання, перш ніж брати на себе будь-які зобов'язання.

"Корисно, якщо є ясність того, що передбачатиме ця місія, і що ми робимо - чи будемо ми підтримувати мир, стримувати чи заспокоювати", - сказав він.

Чисельність армій країн Європи / Інфографіка: Главред ​

Співрозмовник РБК-України зазначає, що участь Німеччини та США стали б стимулом для країн.

"Якби Німеччина доєдналася б, це стало б серйозним стимулом для багатьох інших країн теж долучитися до цієї ініціативи", - зазначив він.

Водночас малоймовірним вважається залучення Німеччини через політичні причини. При цьому відмова США не означає скасування миротворчої місії. Європейські "двигуни" вже запущені та рішуче налаштовані.

Введення миротворців в Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі переговорів про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів.

НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

ЄС відмовився від ідеї відправки миротворців в Україну і зосередився на інших механізмах безпеки. Зусилля щодо гарантій безпеки для України зміщуються від розміщення військ до альтернативних рішень через політичні та логістичні труднощі, а також можливий опір з боку Росії та США.

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