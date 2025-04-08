Прем'єр Канади сказав, чи відправить миротворців в Україну

Канаді ще належить оцінити умови, за яких вона могла б приєднатися до миротворчої операції.

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Марк Карні заявив, що Канада поки що не ухвалила рішення про відправлення миротворців в Україну / Колаж: Главред, фото: forces.ca, Вікіпедія

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Канада вагається щодо миротворців в Україні

Карні назвав неприйнятними будь-які ультиматуми Кремля

Канада поки що не знає, чи братиме участь у потенційному розгортанні міжнародного миротворчого контингенту в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні. Також він заявив про намір підтримувати Україну та не розглядає варіантів миру під диктовку Москви.

За словами Карні, Канаді ще належить оцінити умови, за яких вона могла б приєднатися до миротворчої операції.

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"Це одна з тем, які я обговорюю з лідерами цих країн", - сказав він в інтерв'ю Radio-Canada.

"Залежить від обставин", - відповів очільник канадського уряду на запитання про можливу відправку миротворців для участі в потенційній місії в Україні.

При цьому Карні зазначив, що наразі країна є частиною так званої "Коаліції рішучих" під координацією Франції та Великої Британії.

Канадський прем'єр також наголосив, що жодна мирна угода не має бути укладена без згоди самої України і назвав неприйнятними будь-які ультиматуми Кремля, зокрема вимоги змінити центральну владу в Києві.

"Я дуже пишаюся тим, як уряд Канади і канадці загалом підтримують український народ. Я категорично відкидаю можливість укладення миру без участі України та будь-які вимоги з боку російського диктатора Путіна щодо усунення президента Зеленського", - заявив Карні.

Чисельність армій країн Європи / Інфографіка: Главред ​

Введення миротворців в Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі переговорів про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів.

НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

ЄС відмовився від ідеї відправки миротворців в Україну і зосередився на інших механізмах безпеки. Зусилля щодо гарантій безпеки для України зміщуються від розміщення військ до альтернативних рішень через політичні та логістичні труднощі, а також можливий опір з боку Росії та США.

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