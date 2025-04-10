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США гальмують зусилля "коаліції охочих" для допомоги Україні: деталі від Bloomberg

Альона Вороніна
10 квітня 2025, 13:16
849
"Коаліція охочих" на чолі з Великою Британією і Францією планують допомогти Україні з безпекою після припинення вогню. Проте план може загальмуватися через США.
США гальмують зусилля 'коаліції охочих' для допомоги Україні: деталі від Bloomberg
США гальмують зусилля "коаліції охочих" для допомоги Україні/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Основні тези з матеріалу Bloomberg:

  • Зусилля "коаліції охочих" може забуксувати через позицію США
  • Коаліція не отримала жодних твердих зобов’язань від США щодо надання гарантій безпеки

Через позицію Сполучених Штатів Америки можуть "забуксувати" зусилля "коаліції охочих" на чолі з Великою Британією та Францією. Планувалося, що коаліція має допомогти з безпекою в Україні після припинення вогню.

Про це повідомляє Bloomberg. Згідно зінформацією джерел видання, коаліція не змогла отримати жодних твердих зобов’язань від Білого дому щодо надання гарантій безпеки.

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На тлі дебатів між Великою Британією і Францією про те, чи потрібна миротворчим силам "підтримка" з боку США, 10 квітня зберуться міністри оборони коаліції. Британський прем’єр-міністр Кір Стармер вважає, що миротворчі сили будуть недієздатними без допомоги Сполучених Штатів Америки.

Лондон і Париж намагалися переконати Трампа запропонувати авіацію, прикордонне спостереження і розвідку замість військ. Проте президент США відмовлявся брати на себе такі зобов’язання з того часу, як план два місяці тому цей план був представлений.

Урядовці Великої Британії наполягають, що гарантії безпеки США – це "єдиний спосіб" ефективно утримати країну-агресорку Росію від повторного нападу на Україну. Про це Стармер сказав у лютому, коли план тільки формувався.

Миротворчі сили для України – останні новини

Як раніше розповідав Главред, президент України Володимир Зеленський про деталі важливих переговорів щодо введення іноземного контингенту в Україну. У Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.

Також раніше повідомлялося, що глави штабів ЗС Франції та Британії розкрили сценарій введення контингенту в Україну. Йдеться про прогнозування щодо залучення різних компонентів, наголосив Тьєррі Буркхард.

Нагадаємо, прем'єр Канади сказав, чи відправить миротворців в Україну. Канаді ще належить оцінити умови, за яких вона могла б приєднатися до миротворчої операції.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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