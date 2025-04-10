США гальмують зусилля 'коаліції охочих' для допомоги Україні: деталі від Bloomberg

"Коаліція охочих" на чолі з Великою Британією і Францією планують допомогти Україні з безпекою після припинення вогню. Проте план може загальмуватися через США.

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США гальмують зусилля "коаліції охочих" для допомоги Україні/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Основні тези з матеріалу Bloomberg:

Зусилля "коаліції охочих" може забуксувати через позицію США

Коаліція не отримала жодних твердих зобов’язань від США щодо надання гарантій безпеки

Через позицію Сполучених Штатів Америки можуть "забуксувати" зусилля "коаліції охочих" на чолі з Великою Британією та Францією. Планувалося, що коаліція має допомогти з безпекою в Україні після припинення вогню.

Про це повідомляє Bloomberg. Згідно зінформацією джерел видання, коаліція не змогла отримати жодних твердих зобов’язань від Білого дому щодо надання гарантій безпеки.

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На тлі дебатів між Великою Британією і Францією про те, чи потрібна миротворчим силам "підтримка" з боку США, 10 квітня зберуться міністри оборони коаліції. Британський прем’єр-міністр Кір Стармер вважає, що миротворчі сили будуть недієздатними без допомоги Сполучених Штатів Америки.

Лондон і Париж намагалися переконати Трампа запропонувати авіацію, прикордонне спостереження і розвідку замість військ. Проте президент США відмовлявся брати на себе такі зобов’язання з того часу, як план два місяці тому цей план був представлений.

Урядовці Великої Британії наполягають, що гарантії безпеки США – це "єдиний спосіб" ефективно утримати країну-агресорку Росію від повторного нападу на Україну. Про це Стармер сказав у лютому, коли план тільки формувався.

Миротворчі сили для України – останні новини

Як раніше розповідав Главред, президент України Володимир Зеленський про деталі важливих переговорів щодо введення іноземного контингенту в Україну. У Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.

Також раніше повідомлялося, що глави штабів ЗС Франції та Британії розкрили сценарій введення контингенту в Україну. Йдеться про прогнозування щодо залучення різних компонентів, наголосив Тьєррі Буркхард.

Нагадаємо, прем'єр Канади сказав, чи відправить миротворців в Україну. Канаді ще належить оцінити умови, за яких вона могла б приєднатися до миротворчої операції.

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