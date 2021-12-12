Байден пообіцяв відправити війська на східний фланг НАТО у разі нападу Росії на Україну

Джо Байден заявив, що США ніколи не планували розміщувати свої війська на території України / Reuters

Лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що розміщення американських військ на території України для запобігання можливого нападу Росії ніколи не планувалося. Водночас він пообіцяв відправити війська на східний фланг НАТО у разі нападу Росії на Україну.

Таку заяву Байден зробив у відповідь на питання журналіста про те, чи відмовився Вашингтон від такої ідеї, повідомляє кореспондент у Білому домі Кетрін Дойл в Twitter.

Під час пресконференції, трансляція якої велася в YouTube, Байден зазначив, що у разі вторгнення в Україну Захід введе проти Росії жорсткі економічні санкції, які раніше ніколи не застосовувалися.

Крім того, глава Білого дому висловив думку, що президент Росії Володимир Путін усвідомив тяжкість можливих наслідків.

"Вплив всього цього на Росію і ставлення всього світу до неї, погляди на неї значно зміняться", - сказав Байден.

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Також президент США підкреслив, що він ясно дав зрозуміти Путіну, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні допомогу у сфері оборони.

Водночас Байден підкреслив, що в разі вторгнення Росії в Україну, "ми вважатимемо за необхідне направити більше американських і натовських військ на східний фланг, (країни "Бухарестської дев'ятки" – ред.), в усі ті країни НАТО, перед якими у нас є священне зобов'язання захищати їх від будь-якого нападу Росії".

Відзначимо, до "Бухарестської дев'ятки" входять Угорщина, Латвія, Болгарія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Естонія.

Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. Як підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що незабаром країнам Євросоюзу належить зробити вибір між російським газом і тим, щоб відстоювати Україну. За його словами, Британія підтримує Україну, бо прихильна демократії і свободі.

Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути до України спецназівців на тлі побоювань, що туди можуть вдертися російські війська.

1 грудня стало відомо, що понад 10 тисяч військовослужбовців здійснили марші на південні полігони Росії. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання.

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