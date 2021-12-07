США відправлять війська до Східної Європи у разі атаки Росії на Україну - AFP

США готові посилити свою присутність у Східній Європі / Фото Reuters

Вашингтон завдасть Москві "серйозної економічної шкоди" і посилить свою військову присутність у Східній Європі в разі вторгнення Росії в Україну.

Як пише AFP з посиланням на власні джерела в Білому домі, в Адміністрації президента США Джо Байдена поки що не знають, чи ухвалив глава Кремля Володимир Путін рішення про розгортання своїх військ проти України.

Але попри це, під час переговорів, які відбудуться у вівторок, 7 грудня, лідер США чітко дасть зрозуміти, що "рішення йти вперед буде пов'язане з реальними, значущими та довгостроковими витратами, якщо (Росія, - ред.) вирішить піти вперед у військовій ескалації".

Зокрема, Сполучені Штати і європейські союзники готові застосувати "істотні економічні заходи протидії, які завдадуть значної та серйозної економічної шкоди російській економіці".

читайте такожБезвихідь може підштовхнути Путіна до нової гарячої війни проти України - правозахисникКрім того, вказують у виданні, Байден планує пояснити Путіну, що в разі нападу Росії на Україну "США будуть отримувати і схвалювати все більшу кількість запитів з боку своїх союзників на східному фланзі щодо додаткових сил, можливостей і військових навчань".

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На запитання, чи готові Сполучені Штати ввести війська на Україну в разі нападу Росії, чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Вашингтон "не прагне опинитися в ситуації, коли в центрі уваги наших контрзаходів буде пряме використання військової сили".

Нагадаємо, у вівторок, 7 грудня, президент США Джо Байден по захищеному відеозв'язку проведе переговори з російським колегою Володимиром Путіним. Очікується, що американський лідер висловить стурбованість військовою діяльністю Кремля поблизу кордонів з Україною.

Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоби запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що незабаром країнам Євросоюзу належить вибір між російським газом і тим, щоби відстоювати Україну. За його словами, Британія підтримує Україну, тому що прихильна демократії та свободі.

Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути в Україну спецназівців на тлі побоювань, що туди можуть вторгнутися російські війська.

1 грудня стало відомо, що понад 10 тисяч військовослужбовців здійснили марші на південні полігони Росії. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання.

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