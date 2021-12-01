Росія перекинула до кордонів України 10 тисяч військових

У Південному військовому окрузі повідомили, що військові візьмуть участь у зимових навчаннях. Навчальні заняття пройдуть зокрема і в Волгоградській області.
Понад 10 тисяч військовослужбовців здійснили марші на південні полігони Росії. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання.
Як передає ТАСС, близько третини підрозділів всіх з'єднань і військових частин Південного військового округу РФ почнуть зимовий період навчання нового навчального року в польових умовах.
"Бойове злагодження відділень, розрахунків та екіпажів організовано у складі першого навчального модуля на понад 30 загальновійськових полігонах", - йдеться в повідомленні.
Навчальні заняття пройдуть вперше на полігонах Нестеровський в Інгушетії та Даниловський у Волгоградській області. Особовий склад розмісять в автономних польових таборах АПЛ-500.
Як повідомляв Главред, 29 листопада спікер американського Міністерства оборони Джон Кірбі заявив, що американська розвідка продовжує спостерігати за пересуванням російських військ біля українського кордону і фіксує збільшення їхної чисельності.
У США закликають Кремль бути більш прозорим і озвучити справжні наміри скупчення своїх сил. За словами Кірбі, сили РФ на території України мають комбіновану структуру - йдеться про різні види військ.
25 листопада спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням російських військ біля кордонів України.
27 листопада Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.
Читайте також:
- У Зеленського зробили заяву, чи запровадять в Україні воєнний стан через вторгнення військ РФ
- У Байдена відмовляють Путіна від вторгнення в Україну й готують санкції проти РФ - ЗМІ
- В України є шанс зробити сильний хід, щоби захистити країну від військового вторгнення РФ - експерт
- Загрозу вторгнення Росії в Україну не можна вважати блефом - НАТО
- Генерал-експерт розповів, чи зважиться Путін взимку на вторгнення в Україну