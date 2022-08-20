США можуть приєднатися до війни на боці України: аналітик назвав умови

Війна в Україні, Джол Байден / УНІАН

США можуть безпосередньо вступити в війну проти Росії на боці України. Це залежить від того, як будуть далі розвиватися події цієї війни.

Професор політології Чиказького університету Джон Міршаймер уточнив, що це можливо при розвитку подій за п'ятьма сценаріями, писати Foreign Affairs.

Перший і ймовірний - якщо "українська армія почне руйнуватися", і Росія досягне перемоги в Україні.

"У цьому випадку, враховуючи глибоку відданість адміністрації Байдена запобіганню такого результату, Сполучені Штати можуть спробувати переломити ситуацію, безпосередньо беручи участь у бойових діях", – припустив Міршаймер.

Ще один сценарій можливого вступу США у війну - якщо вона не закінчиться протягом року. Професор також не виключає, що Вашингтон може ввести сухопутні війська для допомоги Україні.

Експерт допускає, що США також можуть вирішити змінити ситуацію, почавши брати участь у бойових діях.

Останнім сценарієм, на думку Міршаймера, є "навмисна ескалація", що нібито США проти своєї волі втягуються у війну по несподіваному розвитку подій, що "розгортаються висхідною спіраллю".

Нагадаємо, Україна отримає від Сполучених Штатів Америки новий пакет військової допомоги для протидії військовій агресії РФ.

США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 775 млн доларів, повідомив журналіст Voice of America Джефф Селдін.

Також повідомлялося, що майже два десятки колишніх військових і дипломатів закликають президента США Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS для РСЗВ HIMARS.

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