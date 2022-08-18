Лавров намагається отримати візу США: посольство РФ вже висунуло свої вимоги

Лавров намагається отримати візу США / Фото Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров всіляко намагається отримати американську візу. Але самостійно вирішити питання не виходить і він підключив посольство РФ в США. Посольство вже звинуватило Штати і висунуло ряд вимог. Про це заявив посол РФ в США Анатолій Антонов, повідомляють росСМИ.

Повідомляється, що Лавров хоче взяти участь в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку і виступити перед дипломатами інших країн.

Антонов звинуватив Штати нібито "у створенні складнощів з робочими поїздками" в останні роки.

"Посольство вже звернулося в Білий дім, Держдепартамент з вимогою виконати зобов'язання країни, на території якої базується штаб-квартира ООН, і негайно видати візи міністру і всім членам російської делегації", – сказав Антонов.

Чомусь він переконаний, що виступ Лаврова на Генасамблеї ООН "хотіли б побачити багато людей".

Нагадаємо, на саміті глав МЗС G20 міністру закордонних справ країни-агресора Росії Сергію Лаврову влаштували бойкот. З представником країни, яка бомбить міста і вбиває мирних жителів, відмовилися зробити спільне фото.

Через неприязнь до Лаврова і дій РФ в Україні на знак протесту проти військової агресії високопоставлені дипломати напередодні бойкотували вечерю 7 липня, яка стала першим заходом дводенної зустрічі G20.

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