Лавров намагається отримати візу США: посольство РФ вже висунуло свої вимоги

Глава російського МЗС Сергій Лавров хоче взяти участь у Генасамблеї ООН.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров всіляко намагається отримати американську візу. Але самостійно вирішити питання не виходить і він підключив посольство РФ в США. Посольство вже звинуватило Штати і висунуло ряд вимог. Про це заявив посол РФ в США Анатолій Антонов, повідомляють росСМИ.
Повідомляється, що Лавров хоче взяти участь в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку і виступити перед дипломатами інших країн.
Антонов звинуватив Штати нібито "у створенні складнощів з робочими поїздками" в останні роки.
"Посольство вже звернулося в Білий дім, Держдепартамент з вимогою виконати зобов'язання країни, на території якої базується штаб-квартира ООН, і негайно видати візи міністру і всім членам російської делегації", – сказав Антонов.
Чомусь він переконаний, що виступ Лаврова на Генасамблеї ООН "хотіли б побачити багато людей".
Нагадаємо, на саміті глав МЗС G20 міністру закордонних справ країни-агресора Росії Сергію Лаврову влаштували бойкот. З представником країни, яка бомбить міста і вбиває мирних жителів, відмовилися зробити спільне фото.
Через неприязнь до Лаврова і дій РФ в Україні на знак протесту проти військової агресії високопоставлені дипломати напередодні бойкотували вечерю 7 липня, яка стала першим заходом дводенної зустрічі G20.
Інші новини:
- Зліт цін на бензин, дизель і автогаз: українців попередили про повернення акцизу
- У Путіна вже немає інших варіантів, крім капітуляції-Олександр Коваленко
- Якщо ЗСУ звільнять Херсон, Кремль отримає величезний удар, здатний визначити результат війни-Бадрак