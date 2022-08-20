Катастрофа на ЗАЕС буде розцінена як напад на НАТО: Британія і США пригрозили РФ

Катастрофа на ЗАЕС буде розцінена як напад на НАТО, заявили у Британій і США/ УНІАН

Якщо провокації країни-агресорки Росії призведуть до пошкодження Запорізької атомної електростанції, внаслідок якого відбудеться витік радіації, то це буде сприйнято як порушення 5 статті статуту НАТО. У цій статті йдеться про те, що напад на одну країну Північноатлантичного альянсу розцінюватиметься як напад на весь Альянс.

У той же час витік радіації може зашкодити або вбити людей, які живуть у країнах НАТО. Про це заявив очільник спеціального комітету з оборони палати громад Великої Британії Тобіас Еллвуд, написавши відповідний пост у Twitter.

"Давайте з’ясуємо: БУДЬ-ЯКЕ навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації в український ядерний реактор, буде порушенням статті 5 НАТО", – наголосив Еллвуд. Так він прокоментував матеріал у виданні The Times, у якому зазначалося, що російські окупанти можуть готувати провокації на Запорізькій АЕС.

скрін

Таку ж заяву зробив американський конгресмен Адам Кінзінгер. Він наголосив, що будь-який витік радіації вбиватиме людей у країна Альянсу, тому це автоматично запускає дію статті 5 статуту НАТО.

скрін

Обстріли окупантами Запорізької АЕС

Нагадаємо, російські загарбники уже неодноразово обстрілювали Запорізьку атомну електростанцію. В "Енергоатомі" уже заявляли, що через обстріли з боку окупантів є серйозна загроза розпилення радіації. Станція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, навіщо РФ обстрілює ЗАЕС. Він зазначив, що це провокація і гра на "ядерних нервах" як України, так і всього світу загалом. Таким чином Росія намагається тримати усіх в заручниках, показуючи, що якщо вона не застосує тактичну чи стратегічну ядерну зброю, то може застосувати "мирну ядерну зброю".

Раніше повідомлялося, що російські загарбники погрожують Україні, що вони можуть зупинити роботу Запорізької атомної електростанції. В РФ заявили, нібито вони розглядають варіант вивести в "холодний резерв" 5 і 6 енергоблоки, а це призведе до зупинки роботи ЗАЕС.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти планують провести провокацію на ЗАЕС. Вони на один день оголосили на атомній електростанції несподіваний "вихідний", і в цей день там перебуватиме лише оперативний персонал.

Читайте також: