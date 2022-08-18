"Зупинити Путіна потрібно зараз": у США закликають Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS

У США закликають Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS / колаж фото Вікіпедія, Reuters

Майже два десятки колишніх військових і дипломатів закликають президента США Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS для РСЗВ HIMARS. Лист з такою пропозицією публікує видання The Hill.

Серед підписантів - колишні командувачі силами НАТО в Європі Філіп Брідлав і Веслі Кларк, ексглава військового контингенту США в Європі Бен Ходжес, а також низка колишніх послів Америки в Україні та експертів з нацбезпеки.

Підписанти вважають, що такі поставки можуть зірвати наступ Росії та потрібні для ураження військових цілей в Криму. На їхню думку, війна в Україні досягла вирішального моменту, і на карту поставлено життєво важливі інтереси США.

"Американські принципи та інтереси вимагають найрішучішої відповіді, достатньої, щоб змусити росіян повернутися до долюневі лінії та утримати Росію від вторгнення втретє", - вважають підписанти.

Зазначається також, що Україні потрібні далекобійні засоби ураження, щоб зірвати російський наступ.

"Це означає, що США повинні відправити боєприпаси ATACMS з дальністю 300 км, необхідної для ураження російських військових цілей в будь-якій точці України, включаючи окупований Крим (...) Крім цього, Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони малої та середньої дальності для протидії російським повітряним і ракетним атакам", - йдеться у листі.

Військові та дипломати зазначили, що досі адміністрація не хотіла робити такі рішучі кроки, побоюючись спровокувати Росію, і "щоб уникнути Третьої світової війни".

"Ми не повинні обманювати себе. Нам може здаватися, що кожен день, коли ми відкладаємо надання Україні зброї, необхідної їй для перемоги, ми уникаємо конфронтації з Кремлем. Навпаки, ми просто збільшуємо ймовірність того, що ми зіткнемося з цією небезпекою в менш сприятливих умовах. Розумний і розсудливий крок - зупинити агресивні задуми Путіна щодо України і зробити це зараз", - резюмували підписанти.

Вчора речник Держдепу США Нед Прайс на брифінгу відповів на цей заклик. Він заявив, що США постачають Києву ту допомогу, яка потрібна на даному етапі бойових дій. І що вона успішно застосовується для зупинки російського наступу.

Що відомо про ATACMS

ATACMS - Американський оперативно-тактичний ракетний комплекс, що запускає балістичну ракету. Ці ракети можуть запускати такі установки М142 HIMARS і M270 MLRS.

Дальність стрільби цих ракет може досягати 165-310 км.

Зараз в Україні є HIMARS зі снарядами дальністю 70-80 км.

Як повідомляв Главред, 17 серпня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна чекає на ухвалення в США політичного рішення про передачу Києву ракет ATACMS для реактивних систем залпового вогню HIMARS з дальністю пуску до 300 кілометрів. Американська далекобійна артилерія вже змінила хід бойових дій, а ракети зі збільшеною дальністю повинні принести українській армії ще більше переваг.

Зазначимо, у Конгресі США обидві партії підтримують поставки далекобійних ракет ATACMS в Україну. В уряді вважають, що зробити це необхідно терміново.

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