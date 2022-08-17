ЗСУ б'ють по окупантах: у США розповіли деталі ударів по базах РФ у Криму

Вибухи в Новофедорівці / скріншот

За вибухами на військових об'єктах російських окупантів у захопленому Криму стоять українські військові.

Про це йдеться в матеріалі CNN, в якому описуються атаки на бази рашистів на тимчасово окупованому півострові.

Зазначається, що ЗСУ стоять принаймні за трьома вибухами в тимчасово окупованому Криму - на авіабазі в Саках, на складі боєприпасів у Травневому та на аеродромі у Гвардійському.

Разом з тим у звіті авіабаза в Саках описується як важка, але "одноразова" втрата для російської військової інфраструктури на півострові, а наступні атаки є доказом систематичної військової здатності України завдавати ударів по Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Джанкойському районі окупованого Росією Криму прогриміли вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонації на складі боєприпасів у селищі Майське.

У російському міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин в місці, де зберігалися боєприпаси.

Варто відзначити, що в місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя.

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