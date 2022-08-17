ЗСУ б'ють по окупантах: у США розповіли деталі ударів по базах РФ у Криму

ЗСУ стоять принаймні за трьома вибухами в тимчасово окупованому Криму, повідомляє CNN.
За вибухами на військових об'єктах російських окупантів у захопленому Криму стоять українські військові.
Про це йдеться в матеріалі CNN, в якому описуються атаки на бази рашистів на тимчасово окупованому півострові.
Зазначається, що ЗСУ стоять принаймні за трьома вибухами в тимчасово окупованому Криму - на авіабазі в Саках, на складі боєприпасів у Травневому та на аеродромі у Гвардійському.
Разом з тим у звіті авіабаза в Саках описується як важка, але "одноразова" втрата для російської військової інфраструктури на півострові, а наступні атаки є доказом систематичної військової здатності України завдавати ударів по Криму.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Джанкойському районі окупованого Росією Криму прогриміли вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонації на складі боєприпасів у селищі Майське.
У російському міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин в місці, де зберігалися боєприпаси.
Варто відзначити, що в місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.
Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя.
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