Боєприпаси для HIMARS і антирадарні ракети: США оголосили про нове постачання для ЗСУ

Стало відомо про нові поставки США для ЗСУ / Колаж Фото УНІАН Lockheed Martin

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки новий пакет військової допомоги для протидії військовій агресії РФ.

США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 775 млн доларів, повідомив журналіст Voice of America Джефф Селдін в Twitter з посиланням на заяву представника Пентагону.

Уточнюється, що новий пакет американської військової допомоги включає боєприпаси для РСЗВ HIMARS і 105-мм гаубиці.

Журналіст також уточнив, що входить в новий пакет допомоги США Україні:

боєприпаси для HIMARS;

16 105-мм гаубиць і 36 тисяч снарядів;

15 розвідувальних безпілотників Scan Eagle;

машини з протимінним захистом;

Додаткові протирадіолокаційні ракети HARM.

США також передадуть Україні ЗРК NASAMS. Процес триватиме два-три місяці.

Зазначимо, 1 серпня Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів будуть лупити ще 4 HIMARS. Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми довели, що ми вміємо поводитися з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!"- написав міністр.

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