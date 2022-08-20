"До кінця року миру не буде": війна триватиме 10-15 років у різних формах - експерт

Олег Соскін, війна в Україні / скріншот, УНІАН

Війна в Україні, яку розв'язала Росія не закінчиться до кінця цього року. Більш того, вона може затягнутися на кілька років.

Під час чату на Главреді директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін заявив, що конфлікт буде протікати в різних формах.

"Ні, до кінця року миру не буде. В принципі, я думаю, війна триватиме 10-15 років. Просто вона буде протікати в різних формах. Вона почалася в 2014 році, в цьому році вона перейшла у відкриту фазу...", - пояснив експерт.

Також Соскін підкреслив, що бачить передумови тільки до ескалації ситуації.

"П'ять років може бути війна високої інтенсивності. Якщо Путін піде на застосування тактичної ядерної зброї, то п'ять років війни буде забезпечено. Гарячою, дуже гарячою", - вважає політолог.

Коли закінчиться війна?

Відомий військовий експерт Олег Жданов вважає, що активна фаза війни України проти Росії навряд чи зможе закінчитися до кінця року.

"Сумніваюся, тому що дуже короткий термін. Хіба що з 1 жовтня почне надходити зброя, в чому я теж сумніваюся. Адже з 1 жовтня почне тільки фінансування надходити, а коли прийде зброя, невідомо. Єдине, що мене заспокоює, що до листопада демократам США буде потрібно велика перемога в цій війні. Вони представлятимуть свою політичну перемогу на зовнішній арені. Плюс потрібен поштовх американській економіці, а саме розгортання військово-промислового комплексу", - розповів експерт.

А ось Туреччина вірить в те, що повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, завершиться за столом переговорів.

Як розповів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем обговорювалися кроки для завершення війни.

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