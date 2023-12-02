Спікер Джонсон стає прихильником допомоги США Україні: ЗМІ назвали причину

Доля пропозиції про допомогу на 60 мільярдів багато в чому залежить від позиції Майка Джонсона, пише WSJ.

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Майк Джонсон схиляється до необхідності допомоги Україні / Колаж Главред, фото скріншот з відео, pixabay

Допомога Україні є для США "критичним пріоритетом", заявив спікер Палати Представників Конгресу США Майк Джонсон.

Ця позиція дисонує в його раніше озвученими заявами, в яких він виступав противником додаткової допомоги Україні, пише Wall Street Journal.

"Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати по Європі, і ми розуміємо необхідність допомоги", - цитує видання слова Джонсона. відео дня

Журналісти при цьому відзначають, що фінансування для Києва є частиною складних переговорів між політиками США і одночасною перевіркою лідерства Джонсона. Нагадується, що дискусії в Республіканській партії щодо скорочення витрат і стратегії США призвели до звільнення з посади попередника Джонсона – конгресмена Кевіна Маккарті.

Разом з тим автори матеріалу уточнюють, що доля пропозиції з іноземної допомоги, яка включає близько 60 мільярдів доларів США для фінансування допомоги Україні у війні з РФ і поповнення запасів зброї в США, багато в чому залежить від Джонсона.

Також не виключається, що окремі члени палати можуть запропонувати резолюцію щодо усунення спікера Джонсона з посади, як це сталося з Маккарті, "якщо вони вирішать, що він переступає межу".

При цьому близькі до Джонсона політики кажуть, що він щиро хвилюється за Україну, проте продовжує вимагати відповідальності за мільярди, надіслані на допомогу нашій країні, вказуючи на неодноразову нездатність адміністрації викласти чіткий план перемоги або спрогнозувати фінал.

У свою чергу ряд сенаторів відзначають, що Джонсон представить пакет екстреної допомоги, який включає допомогу Україні, навіть якщо йому доведеться витримати негативну реакцію правих. Не виключено, що на його позицію впливає і те, що спікер має більше доступу до розвідувальних даних високого рівня, додає WSJ.

Допомога США Україні

Раніше повідомлялося про те, що у Конгресі США голосуватимуть за допомогу Україні. Голосування за виділення військової допомоги Україні, яку просить надати президент США Джо Байден, може відбутися в Конгресі 4 грудня. Про це повідомляє Politico з посиланням на лідера більшості в Сенаті, демократа Чака Шумера.

Нагадаємо, Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомога Україні і Ізраїлю. Законопроект спікера Майка Джонсона був прийнятий, щоб запобігти "шатдаун".

Президент України Володимир Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США. Захисники України отримають більше боєприпасів саме тоді, коли вони так потрібні на полі бою, підкреслив український президент.

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